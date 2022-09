Če ga je epidemija covida-19 po eni strani umirila, po drugi pa tako zelo polenila, da je zložil kvečjemu kavč različico himne slovenskih šankistov Vse manj je dobrih gostiln, je Gorenjec Andrej Šifrer v pokoronskem letu 1. maja končno spet normalno – na polno – praznoval svoj okrogli življenjski jubilej. Kljuko njegove hiše v Srednjih Bitnjah so si pod taktirko njegove življenjske sopotnice Mirjam podajali njegovi najbližji (3 otroci z družinami, 3 vnuki in 3 vnukinjami) in okoli 300 prijateljev. Junija ga je predsednik republike Borut Pahor odlikoval z zlatim redom za zasluge, pr...