Na začetku letošnjega leta se je v Laškem poslovil nekdanji župan Jože Rajh, ki je bil vse od leta 1966 tudi pevec Moškega pevskega zbora Laško, več kot polovico te dobe pa tudi njegov predsednik. Ker je oboževal ljudsko pesem in petje ter glasbo na splošno, mu je salonski orkester Lucky & The Pipes z dirigentko Urško Sikovšek na čelu posvetil spominski koncert, na katerem so moči združili številni pevski zbori iz občine Laško pa tudi solisti. Odziv po koncertu je bil izjemen, mnogi so si želeli, da bi ga ponovili tudi v poletnih dneh. Šlo je za ponovitev izjemnega koncerta v spomin nekda...