Poletje ni prijazno do kože in las

Ne le ultravijolično sevanje, koži poleti ne prizanašajo niti slana oziroma klorirana voda, veter, vročina in klimatizirani prostori s suhim zrakom. Najtoplejši meseci v letu nam torej ne prinašajo le užitkov in sprostitve, ampak tudi številne obremenitve, ki vplivajo tako na zdravje kot videz. Osvežimo kožo Kumare in lubenica bi morale biti na poletnem jedilniku vsak dan, a sočni plodovi ne osvežijo le telesa, ampak lahko njun sok nanesemo tudi na kožo. Po deciliter soka lubenice in kumar zmešamo z nekaj kapljicami oljčnega olja in v mešanico namočimo bombažno krpo ali gazo ter si jo polož...