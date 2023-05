Naši meteorologi pravijo, da letos ne bo uničujoče spomladanske pozebe! Slovensko kmetijstvo, ki se že lep čas sooča z vremenskimi ekstremi, posledicami podnebnih sprememb, si je lahko za hip oddahnilo. Ampak res samo za hip: v naslednjih tednih namreč prihajajo nova poletna neurja, viharji, pa toča, toplotni udari, kruta realnost, zaradi katere se bo moralo kmetijstvo prilagoditi in zaradi katere bodo morali v tej panogi opraviti temeljit razmislek, kaj se še splača gojiti in česa ne.Branko Gregorčič in Danilo Steyer. FOTO: Dejan Javornik »Vremenskih sprememb se močno zavedamo tudi vinogradn...