Glivice imajo rade vlažno in toplo okolje, zato se v poletnem času zelo rade razmnožujejo. Glivične okužbe spadajo med najpogostejše kožne bolezni, njihova pojavnost pa še narašča. Največkrat doletijo starejše, ki običajno poiščejo pomoč šele v pozni fazi okužbe, ko se ta razširi še na nohte. A okužbe niso neprijetne le na pogled, ampak so lahko vir nadaljnjih infekcij, lahko se prenesejo na druge ljudi in obenem slabijo naš imunski sistem, opozarja dr. Yana Targonskaya, dr. med., spec. dermatologije iz Medicinskega centra Barsos. Najpogosteje na palcu »Navadno na začetku okužbe spreme...