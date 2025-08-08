MODNO

Pokrijte dekolte in pokažite noge

Včasih je dobro biti pridna punca, če niste iz tega testa, vas vanjo, vsaj na zunaj, spremeni polo majica.
Fotografija: Ljubko FOTO: Maje
Ljubko FOTO: Maje

ajda-janovsky
Ajda Janovsky
08.08.2025 ob 18:00
ajda-janovsky
Ajda Janovsky
08.08.2025 ob 18:00

Čas branja: 2:51 min.

Če ste odraščali v devetdesetih, potem vam polo majica najverjetneje vzbudi spomine na najbolj pridne sošolce in sošolke v razredu. Tiste, ki so imeli malce boljše kot drugi. Tiste, ki so igrali klavir in hodili na ure tenisa. To poletje je polo majica obvezen modni kos vsake ženske, ki nekaj da na oblačenje. Pa naj bo iz tradicionalnega bombaža ali pa, po novem, iz dragocene tkanine, kot je kašmir.

Polo majica Dolce & Gabbana FOTO: Dolce & Gabbana
Polo majica Dolce & Gabbana FOTO: Dolce & Gabbana

Izvirno zamišljena za športe, kot so polo, golf in tenis, vzbuja vtis ležernega prestiža – v njej dajete vtis, kot da so vas z limuzino pravkar pripeljali z dvorišča veličastne trinadstropne vile iz kakega elitnega okrožja na najbolj izbranih lokacijah po svetu. Če je bila v časih svojega nastanka tik pred koncem 19. stoletja rezervirana za moške, je pozneje postala reden del ženske, še bolj pa dekliške garderobe.

Material že zdavnaj ni več le bombaž. FOTO: Asta Resort
Material že zdavnaj ni več le bombaž. FOTO: Asta Resort

Moda jo je na piedestal po dolgem času znova postavila lani, ko so vplivna modna imena, kot so Miu Miu, Dries van Noten, Diesel in The Row namignila, da je znova v modi in razkrila, da jo lahko nosimo tudi za elegantne priložnosti in v ženstvenih kombinacijah, ne le ob teniških krilcih ali športnih hlačah. In ljubezen je bila rojena.

Videz šolarke je vedno v modi. FOTO: Moncler
Videz šolarke je vedno v modi. FOTO: Moncler

Na modnih revijah za pomlad/poletje 2025 so se polo majice različnih dolžin rokavov in slogov pojavljale na vsakem koraku. Tako smo pri Casablanci videli klasično, s kratkimi rokavi, Gabriela Hearst se je raje odločila za tričetrtinske.

Polo majica je lahko tudi obleka. FOTO: Lululemon
Polo majica je lahko tudi obleka. FOTO: Lululemon

Legenda polo majic, Lacoste, je predstavil modele z drznimi stranskimi izrezi, pri Miu Miu so jih oblikovali z dvojnimi ovratniki, MSGM je predstavil preveliko polo majico, okrašeno s 3D-cvetovi, in še eno, prekrito z ženstvenimi naborki, Chanel pa je v revijo uvrstil črtasto polo majico, ki jo je kombiniral s spodnjim delom bikinija in ogromnimi petami.

Tudi polo majica in kratko krilce sta dober par. FOTO: Gucci
Tudi polo majica in kratko krilce sta dober par. FOTO: Gucci

Mimogrede, gole noge v ultra kratkih hlačah in polo majice so to poletje najboljši prijatelji. Kombinacija sramežljivo zapetega zgornjega dela in drznosti ni samo modna, ampak tudi neustavljivo privlačna. Sicer pa lahko polo majico nosite na dolga ali kratka krila (še posebno dobro se ujame s plisiranimi krili), kavbojke (res malce dolgočasna, a preverjena kombinacija) in trenirko. In če boste k slednji namesto športnih copat obuli visoke pete, bo vaš modni indeks poletel v nebo.

Najbolj modna kombinacija tega poletja FOTO: Profimedia
Najbolj modna kombinacija tega poletja FOTO: Profimedia

Gole noge v ultra kratkih hlačah in polo majice so to poletje najboljši prijatelji.

Če nameravate ušpičiti kako (kajpada nedolžno) lumparijo, je polo majica za takšno priložnost idealno oblačilo. Le kdo bi pred tablo oziroma na odgovornost poklical nekoga, čigar vrat krasi skrbno zapet, po možnosti celo bel srajčni ovratnik.

