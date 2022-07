Jubilejni maturanti so se zbrali pred Srednjo šolo Domžale, kjer so jim najprej pripeli nageljne. Dijaki srednje šole so naredili špalir, skozi katerega so na povabilo ravnatelja mag. Primoža Škofica pospremili jubilante do učilnice, kjer so imeli predstavitev in krajšo slovesnost. Zapeli so pesem Gaudeamus Igitur, nato je zbrane nagovoril Mišo Burger: »Danes je lep dan. Danes je praznik, saj praznujemo šestdesetletnico mature. Mature, ki smo jo opravili v Domžalah leta 1962. Dovolite mi, da se z minuto molka spomnimo na naše preminule sošolce.« Pozdravil jih je domžalski župan To...