Pokopala očeta, razkrila partnerico

»V tem jesensko-zimskem valu korone veliko berem, gledam nadaljevanke in filme, telovadim in sprehajam psa. In kuham,« mi najprej pove v telefonskem pogovoru. Mnenje o trenutnem največjem sovražniku vseh nas pa tako povzame: »Koronavirus je med nami in eni so v veliki nevarnosti zaradi njega. Zato so ukrepi do neke mere nujni, a se mi nekateri vseeno zdijo skoraj nesmiselni. Policijska ura, denimo. Skrajni čas je, da se ukine. Ne pa, da se počutim kot partizan v ilegali, če peljem psa po deveti uri zvečer na nujno potrebo.« Foto: Igor Modic Zadnja leta nas Lucija navduš...