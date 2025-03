Poklon velikemu folkloristu dr. Brunu Ravnikarju

Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (ZLTSS) je nacionalna sekcija nevladne svetovne kulturne organizacije CIOFF, uradne partnerice Unesca, akreditirane pri Unescovem komiteju za nesnovno kulturno dediščino. CIOFF deluje že od leta 1970 in združuje več kot milijon ljudi z več kot 30.000 folklornimi in glasbenimi skupinami, organizacijami ljudske obrti in folklornimi festivali po vsem svetu.

Združeni folkloristi Zveza ljudskih tradicijskih skupin Slovenije (ZLTSS), ki deluje v javnem interesu, združuje približno 60 članic, ki jih predstavljajo folklorne skupine, manjše število sestavov ljudskih pevcev in folklorni festivali. Vsako peto leto ZLTSS organizira tudi festival Sosedje, ki kroži med Slovenijo, Hrvaško, Avstrijo, Italijo in Madžarsko.

Eden izmed desetih ustanoviteljev organizacije CIOFF je bil v letu 2023 preminuli dr. Bruno Ravnikar. »Po poklicu je bil sicer fizik, vendar folklorist, znan po vsem svetu. Večkrat je bil nagrajen, saj je prejel red zaslug za narod s srebrno zvezdo, jubilejno zlato Maroltovo značko in plaketo glavnega mesta Ljubljane. Bil je častni član združenja CIOFF in častni občan Občine Metlika. Prejel je najvišje državno odlikovanje – častni znak svobode Republike Slovenije,« pravi mag. Janja Ravnikar, hči velikega folklorista in predsednica ZLTSS.

Dr. Bruno Ravnikar je kot koreograf deloval v več folklornih skupinah. FOTO: Jani Pavlin

Dr. Bruno Ravnikar je kot koreograf deloval v več folklornih skupinah, bil je strokovnjak za kinetografijo, ustanovitelj Folklorne skupine Emona iz Ljubljane, umetniški vodja ŽKUD Tine Rožanc in veteranske skupine Tine Rožanc ter učitelj in mentor vodjem več folklornih skupin, saj je bil začetnik organiziranega izobraževanja vodij folklornih skupin v Sloveniji. Poleg tega je dolga leta skrbel za to, da so naše folklorne skupine lahko potovale na festivale CIOFF v tujino in obratno. Prav tako je bil soustanovitelj folklornega festivala Folkart, iz katerega je zrasel mariborski festival Lent.

Veterani ŽKUD Tine Rožanc v koroških nošah FOTO: David Botond

Folklorno popotovanje

Njemu in njegovemu dolgoletnemu delu za slovensko in mednarodno folklorno dejavnost v spomin v ZLTSS v Sloveniji prvič v zgodovini organizirajo sestanek upravnega odbora in festivalske komisije nevladne svetovne kulturne organizacije CIOFF. Ta bo potekal v Ljubljani, in sicer med 21. in 28. marcem 2025. Hkrati bodo v soboto, 22. marca 2025, v Kulturnem domu Španski borci v Ljubljani organizirali koncert z naslovom Vem za deželo lepo in belo … Folklorno popotovanje dr. Bruna Ravnikarja, v spomin dr. Ravnikarju in njegovemu velikemu folklornemu delu. Potekal bo pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar; dogodka se bo v njenem imenu udeležil njen soprog Aleš Musar.

Iz Maribora prihaja AFS Študent. FOTO: Marcel Vrbnjak

»Ta večer bo več najboljših slovenskih folklornih skupin, članic ZLTSS, predstavilo delo dr. Ravnikarja. Nastopile bodo folklorne skupine Emona iz Ljubljane, ŽKUD Tine Rožanc iz Ljubljane, ŽKUD Tine Rožanc veterani iz Ljubljane, Sava Kranj, Akademska folklorna skupina Študent iz Maribora, Metliška folklorna skupina Ivan Navratil iz Metlike in Kranjski furmani, ki delujejo v okviru Akademske folklorne skupine Ozara iz Kranja,« dodaja Janja Ravnikar.

Kranjski furmani FOTO: Janko Eržen

Veliko članov upravnega odbora in festivalske komisije CIOFF je direktorjev vrste folklornih festivalov po svetu. S koncertom jim želijo pokazati slovensko folkloro z željo, da jo z njihovo pomočjo še dodatno ponesejo v svet. Udeležba na folklornih festivalih po svetu za skupine pomeni nagrado za njihovo delo, predvsem pa ohranjanje slovenske kulturne dediščine in predstavljanje te doma in po svetu. »Poleg počastitve spomina na dr. Ravnikarja si obetamo predvsem širšo prepoznavnost Slovenije, saj bodo sodelujoči prišli iz različnih koncev sveta, pa tudi večjo prepoznavnost slovenskih folklornih skupin,« je še povedala mag. Janja Ravnikar.