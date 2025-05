Poklon čebelam, spomin na barona Emila

Čebele in čebelarstvo so del našega DNK. Ne preseneča dejstvo, da smo bili pred več kot desetletjem največji zagovorniki, da čebele dobijo svoj svetovni dan. Slovenski upi so se uresničili, od 2018. svet praznuje mednarodni dan čebel. V Sloveniji je danes okoli 11.000 čebelarjev, njih število narašča. Raste pa tudi število občin, ki zaznamujejo svetovni dan čebel.

Za dober namen in čebele FOTO: G. S.

Tako je minuli torek v Ivančni Gorici potekal simboličen dogodek setve sončnic, ki združuje pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. Občina Ivančna Gorica je ena izmed desetih slovenskih občin, ki so se na pobudo Slovenskih železnic pridružile projektu Sejemo sončno prihodnost in poskrbele, da bo sončnično polje ob železniški progi septembra zaživelo v polnem razcvetu. Dogodka pri novem nadvozu čez železniško progo so se poleg predstavnikov Slovenskih železnic in Občine Ivančna Gorica udeležili tudi lokalni čebelarji Čebelarskega društva Stična in ČD Krka-Zagradec, učenci Osnovne šole Stična, ki se o pomenu čebel učijo v šolskem čebelarskem krožku, ter predstavniki Zavoda Prijetno domače z maskoto Višnjo iz Hiše kranjske čebele.

Setev sončnic združuje pomen povezovanja, trajnostnega razvoja in družbene odgovornosti. FOTO: G. S.

Čebele in železnica

Župan Dušan Strnad je povedal: »Pobudi smo z veseljem prisluhnili, poiskali ustrezno občinsko zemljišče ob železniški progi in našli izvajalca, ki je pripravil površino za setev. Verjamem, da bo to najlepši zgled sodelovanja med lokalno skupnostjo in Slovenskimi železnicami, ki so z nami že dolga desetletja. Skozi Ivančno Gorico poteka pomembna železniška povezava med Ljubljano in Novim mestom ter naprej proti Karlovcu in Zagrebu. To bo naš skupni prispevek k ozaveščanju, kako pomembno je, da skrbimo za okolje in čebele, saj so rezultati vidni na vsakem koraku.«

Kmalu bo tu sončnično polje. FOTO: G. S.

Velja dodati, da so v Ivančni Gorici ponosni na rojaka, prednika barona Emila Rothschütza (živel je med letoma 1836 in 1909), ki je pakete z orodjem in čebelami, eno in edino avtohtono kranjsko sivko, pošiljal po Evropi. Baron je umrl v Podsmreki pri Višnji Gori.