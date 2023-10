Pohorska komedija je dobila še svojo polko

Prvi celovečerni film oziroma pohorska komedija v sočnem pohorskem narečju z naslovom Je kir ke riku?, ki osvaja gledalce po manjših kulturnih domovih, je te dni dobila tudi lastno skladbo. Polko z naslovom Jaj pa pj, ki sta jo posnela člana Dua Sajbert.

Ustvarjalni dvojec

Peter Mastnjak in Domen Sajbert sta združila moči kot Duo Sajbert. FOTO: osebni arhiv

Sestavljata ga Domen Sajbert iz Oplotnice, ki je, mimogrede, tudi del igralske zasedbe v komediji Je kir ke riku?, ter Peter Mastnjak iz Vitanja. Mastnjak je začel igrati v ansamblu Pohorci, nato se je pridružil Vitezom Celjskim, glasbeno pot pa nadaljeval tudi v ansamblu Pajdaši, zato je njegova kariera zelo bogata z nastopi tako doma kot v tujini. Sodeloval je tudi na različnih festivalih in glasbenih snemanjih kot pomoč drugim izvajalcem. Domen Sajbert pa je igral v duetu Vaginos in si v 11 letih nabiral izkušnje na različnih zabavah po vsej Sloveniji, kjer sta bila prisotna diatonična harmonika in veliko humorja. Slednjega ohranja še danes in ga bo tudi v prihodnje. Njegov vzornik je njegov rojak, ljudski godec Tine Lesjak, Petrov pa znani baritonist Janez Per, vodja Alpskega kvinteta, pa tudi bas kitarist Anže Langus Petrović. Kot duet Sajbert skrbita za zabavo na raznih obletnicah, zaključkih, pa tudi porokah, na katerih, na željo mladoporočencev, poskrbita za to, da ta poteka po starih običajih. A tega je danes žal vse manj.

Opevata vesele ljudi

V novi skladbi, pravzaprav polki, z zanimivim naslovom Jaj pa pj, za katero je besedilo v pohorskem narečju napisal Matej Trstenjak, glasbo pa dodal Martin Juhart, opevata vesele ljudi, Pohorce, ki tudi v težkih časih radi uživajo in si privoščijo kaj dobrega za pod zob ter nazdravijo s prijatelji. »Pohorc si rad zapoje ter se ne sekira in pravi, da če je to kriza, naj kar traja. Poslušalcem bo skladba zanimiva zlasti zaradi narečja, tu in tam besedila kdo ne bo povsem razumel. A narečje je dar naših prednikov, zato ga je vredno ohranjati. In tudi midva to počneva s ponosom,« pravita Domen in Peter. Skladbo sta posnela v studiu Rebulus pri Tomažu Rebernaku, ki je odigral tudi kitaro in poskrbel za končni zven skladbe.