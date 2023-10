Po streznitvi od (ruskega) plina se je Evropska unija odločila, da se obrne proti obnovljivim virom energije: »Na globalni ravni se kažejo zelo jasne usmeritve v smeri izkoriščanja vetrne in sončne energije, saj gre za okoljsko najmanj sporna vira energije,« so na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo zapisali julija, ko so sprejeli zakon o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE). Med predstavljenimi smernicami pa sodržavljanke in sodržavljane s Pohorja zbode naslednja poved: »Dovoljuje se tudi postavitev vetrnih elektrarn na gozdovih, ki ni...