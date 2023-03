Pogovor z Mio Žnidarič: Najti moramo srečo in veselje v naših življenjih in to moramo proslaviti

Vsekakor je prva slovenska pevka, ki poje izključno jazz glasbo, pri tem pa se ne vdaja dnevnim modnim muham in komercializaciji. Mia Žnidarič ima na repertoarju jazzovske uspešnice Elle Fitzgerald, Billie Holiday in drugih mojstric vokalnega jazza. Njene avtorske skladbe pa so napisane na besedila najboljših slovenskih pesnikov, kot so Janez Menart, Feri Lainšček, Svetlana Makarovič, Dušan Velkaverh in Milan Dekleva.

Nova plošča Obarvana prinaša sveženj novih avtorskih skladb. »Najprej snemanje albuma, potem poslušanje, miksanje, pa spet poslušanje detajlov ... Vse to vzame ogromno energije in časa, potem je pa treba še živeti z vsemi obveznostmi, lepimi in manj lepimi,« mi na začetku srečanja v Ljubljani da vedeti, da ji preostane bolj malo časa za zabavo. A ker je pred kratkim Štajerka praznovala 60. rojstni dan, brez dobre zabave ni šlo, pa čeprav na odru. »Bilo je neponovljivo na odru SiTi teatra z Big Bandom RTV Slovenija in prekrasno publiko. Ganjena sem bila. Big Band mi je pod vodstvom dirigenta Lojzeta Krajnčana zaigral Happy Birthday ... Tako lepo. Moji najljubši glasbeniki so bili z mano na odru, ves večer sem pela, in to je to, kar mi največ pomeni.«

Njen najboljši

Petega marca bo ob spremljavi Big Banda RTV Slovenija še enkrat zaznamovala to pomembno osebno prelomnico in predstavila skladbe 15. studijske plošče ter tudi največje uspešnice. »Največje praznovanje oziroma največji uspeh bo, da predstavimo nov album Obarvana. Zelo smo veseli tega albuma. Mislim, da je najboljši v mojem življenju.«

V ljubljanski Drami bo nastopila z Big Bandom RTV Slovenija. FOTO: Igor Modic

V okviru koncertnega cikla Ars in Drama bo ta koncert tudi nekakšen prerez njene bogate 30-letne kariere. Ob vprašanju, kaj jo je najbolj zaznamovalo v teh letih glasbenega dela, pa mi takoj začne naštevati njej ljube osebe. »Razni pesniki, kot so Feri Lainšček, Svetlana Makarovič, Milan Dekleva, prevajalec in tekstopisec Dušan Velkaverh ... Brez njih ne bi mogla ustvarjati. In pa seveda avtor glasbe in večine priredb Steve Klink.«

Na tokratnem koncertu bo kot gost sodeloval tudi mednarodno priznani jazzovski bobnar Gašper Bertoncelj. »Zagotovo lahko pričakujete veliko emocij in odlično glasbo v slovenskem jeziku, obarvano z mojimi najljubšimi glasbeniki. Prav zato bi se rada zahvalila vsem solistom Big Banda RTV Slovenija za sleherno od njihovih individualnih zgodb in za ustvarjalnost pa tudi za njihovo neprekosljivo sposobnost, da se uskladijo kot celota.« Pesmi z novega albuma bo predstavila na velikem odru ljubljanskega gledališča Drama, a na gledaliških deskah ne bo prvič. »Pred nekaj leti sem bila del glasbenega večera kontrabasista, skladatelja in prijatelja Roberta Jukiča. Več odličnih pevk nas je združil v svojih skladbah in nastal je odličen album z naslovom Ženske. Gledališče ima svoj čar in patino, diši po ustvarjanju, diši po letih ...«

Delo s partnerjem

Album Obarvana je ustvarila skupaj s Stevom Klinkom, življenjskim sopotnikom, pianistom in komponistom. Seveda me v prvi vrsti zanima, kako je delati skupaj s partnerjem? »Lepo in privilegirano. Velika sreča je, da nama je všeč podobno glasbo, da imava podobne okuse. To ne pomeni, da sva vedno istega mnenja za vse. Ampak skupna umetniška vizija je zelo pomembna v takšnem projektu.«

V ljubljanski Drami bosta koncertirala z Big Bandom RTV Slovenija, Mia seveda za mikrofonom, Steve v vlogi dirigenta. »Isto kot doma,« mi odgovori v smehu, kako je biti na odru z življenjskim sopotnikom. »Trudiva se biti poštena drug do drugega, tudi do glasbenikov, s katerimi nastopava na odru. Nihče ni popoln, a vedno poskušava narediti najboljše, kar je možno.«

Mislim, da je Obarvana najboljši album v mojem življenju.

Zaljubljenca v jazz sta skupaj že 30 srečnih let, združila pa ju je prav glasba. »Steve je živel v Nemčiji, v Kölnu, kamor so zaradi vojne pribežali glasbeniki iz celotne bivše Jugoslavije. V tistem času sem veliko sodelovala z bobnarjem iz Zagreba Krunoslavom Levačićem, ki je Stevu povedal zame in meni za Steva … Takoj, ko sem lahko organizirala več koncertov skupaj, sem povabila Steva kot pianista na turnejo po Sloveniji … In zaljubila sva se do ušes …« Ob tem mi zasanjano pove, da imata veliko srečo, da sta se našla. »Ker se dopolnjujeva. Sicer pa se mi zdijo najpomembnejši v zvezi toleranca, pogovor in spoštovanje.«

Živi in pusti živeti

Pet let je minilo od njenega zadnjega albuma Z dotikom, zdaj pa je nov album poimenovala Obarvana. »Moj glas je na njem obarvan z najljubšimi glasbenimi instrumenti. Naslov je dobil ravno zaradi vseh najlepših barv, ki tvorijo ta album. Barve posameznih izjemnih solistov v našem Big Bandu RTV Slovenija in barve zasedbe, ki igra skupaj ... Barve naših velikih glasbenih gostov: Petra Ugrina na violini in Gašperja Bertonclja na bobnih ... Barve odlične poezije Ferija Lainščka ter glasbe in aranžmaja Steva ... Barve odličnega zvoka, ki ga je produkcijska ekipa RTV dosegla za ta CD ... Res zelo lepe barve!«

Medtem ko nam ponuja celo paleto pretanjenih pomenskih interpretacij, si tudi sama rada obarva življenje, saj so ravno barve po njenem smisel življenja. »Najti moramo srečo in veselje v naših življenjih in to moramo proslaviti! Eden od načinov, kako ga polepšati, je ta, da dovolite nekatere barve v svojem vsakdanjem življenju: na primer da se srečamo s prijatelji na kavi, gremo na kolesarjenje, uživamo v naravi, predvsem pa izklopimo telefon in družabna omrežja.«

Razkrije pa mi tudi, kaj njej najbolj obarva življenje. »Sprehod po gozdu s psičko, igranje z mucami, kuhanje kosila, pogovor z možem, branje poezije in dobrega romana, gledanje filma s sporočilom, poslušanje in ustvarjanje glasbe, Rdeče morje, potovanja in življenje samo.« Zvezda stalnica na slovenskem glasbenem nebu nam za konec zaupa še, katera misel ji polepša dan. »Živi in pusti živeti! Kar lahko pomeni tudi, da pokažemo spoštovanje do starejše generacije in do vseh dragih starejših ljudi v našem življenju. Spoštovanje do vseh. Zato ljubite drug drugega in pomagajte drug drugemu.«