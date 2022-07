109. Dirka po Franciji se je prevesila v drugo polovico. Slovenija je iz dneva v dan po 15. uri prikovana pred televizijske zaslone in stiska pesti za 23-letnega Pogija – no, seveda tudi za Primoža Rogliča –, šampiona deškega obraza. Tadej Pogačar je skromen in dobrodušen fant s Klanca pri Komendi, ko sede na kolo, pa ga zanimajo le najvišja mesta. Te dni je v Franciji tudi njegov prvi trener, 41-letni nekdanji kolesar Miha Koncilija. Kje smo vas ujeli? »Ravno smo pod ciljem etape na Col du Granon. S prijatelji se pripravljam na navijanje, z njimi smo tu. Za dušo bomo odpel...