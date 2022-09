Nega kože se v hladnejši polovici leta nekoliko razlikuje od poletne. Koža takrat namreč potrebuje več pozornosti, saj so zimske razmere z vetrom in mrazom lahko zanjo izjemo naporne. Prav tako je pozimi čas za menjavo pudra oziroma podlage, ki jo uporabljamo pri ličenju. Hladnejše vreme kliče po malce težji podlagi, ki bo bolj prekrivna, hkrati pa bo kožo bolj zaščitila pred zimskimi vremenskimi pojavi. Seveda pa ne gre pozabiti, da je ten naše kože pozimi nekoliko svetlejši, zato potrebujemo svetlejši ton tudi v naši lepotni omarici. Nekateri odtenki so bolj rožnati, drugi imajo rumenkast ...