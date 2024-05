Podgana je lahko dober prijateljček

Podgan se je skozi zgodovino oprijel slab sloves, saj so pogosto poskrbele za širjenje nalezljivih bolezni, a dejansko gre pri udomačeni sivi podgani (Rattus norvegicus domesticus) za zelo inteligentno, družabno, čisto in igrivo bitje, ki uživa v družbi človeka in se zelo naveže na svojega lastnika.

Seveda pa podgane niso primeren ljubljenček za vsakogar, saj potrebujejo veliko pozornosti. Zaradi izostrenega socialnega čuta potrebujejo veliko družbe, sicer se lahko zgodi, da razvijejo vedenjske motnje in postanejo celo depresivne. Če jim bomo namenili veliko pozornosti, se bomo lahko v zameno pogosto nasmejali njihovim vragolijam in trikom.

Povprečno živijo od dve do tri leta.

Kletka v kotu

V kletki naj imajo igrala.

Podgane bodo zadovoljne, če jim bomo priskrbeli veliko žičnato kletko, v kateri se bodo lahko igrale. Najbolje je, da kletka stoji na nekoliko višjem mestu, saj se bodo tako počutile bolj varne. Rejci svetujejo, da jim domek namestimo v kot, saj so nočne živali in bodo večino dneva najverjetneje prespale, po drugi strani pa se hitro privadijo na naš dnevni ritem življenja. Prav tako je pomembno, da kletka ni izpostavljena neposredni sončni svetlobi in prepihu, a hkrati naj bo še vedno dovolj blizu dogajanja. Podgane se ne potijo, zato so občutljive za visoke temperature in lahko hitro doživijo vročinski udar. Približno enkrat na teden temeljito očistimo celotno kletko, vsak dan pa poskrbimo za osnovno čistočo (odstranjevanje iztrebkov ali ostankov hrane).

Družabna bitja

Hitro se navežejo na človeka. FOTOGRAFIJE: Getty Images

Dobro je vedeti, da so podgane nagnjene k pretiranemu izraščanju zob. To težavo enostavno rešimo tako, da jim ponudimo dovolj lesenih igrač za grizljanje in glodanje. Vsak dan jih za vsaj eno uro izpustimo iz kletke, da se razgibajo, potrebujejo pa tudi redno socialno interakcijo; zelo priporočljivo je, da živijo v paru, pri čemer pa je treba poskrbeti za sterilizacijo ali kastracijo, da se ne bodo razmnoževale. Zaradi stroge hierarhije in teritorialnosti moramo biti previdni, ko združujemo podgane, ki se ne poznajo. Spoznavanje mora potekati počasi in postopno, sicer lahko pride do hudih poškodb ali celo smrti. Zato je bolje, da že takoj na začetku posvojimo dve podgani iz istega legla. Povprečno živijo od dve do tri leta.

Rade imajo družbo, zato naj živijo v paru.

Vsejedi glodavci

Hranimo jih s kakovostno komercialno pripravljeno hrano, ki naj bo v obliki briketov ali peletov. Mešanicam s semeni se izogibajmo, saj podgane hitro izberejo samo tisto hrano, ki jim je všeč, drugo pa pustijo. Peleti naj predstavljajo približno osem desetin hrane, preostalo naj bo različno sadje in zelenjava. Semenom in oreščkom se izogibamo, ker vsebujejo preveč maščob. Odrasla podgana na dan poje približno od 15 do 30 g hrane. Ves čas naj imajo na voljo svežo vodo, najbolje je, da jo imajo v napajalniku.