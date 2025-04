Podelili so celjske grbe

Praznično dogajanje ob letošnjem prazniku mesta Celje so zaznamovali številni dogodki, vsako leto pa je osrednje dogajanje namenjeno podelitvi priznanj tistim, ki soustvarjajo utrip mesta in prispevajo k njegovemu razvoju. Letošnje prejemnike posebnih priznanj je kot vsako leto nagovoril župan Matija Kovač, ki je med drugim dejal: »Mesto ni le točka, kjer se stikajo poti in kamor hodimo po opravkih, ampak je prostor, kjer se življenje dogaja med ljudmi – v parkih, na trgih, v pogovorih in srečevanjih.«

Mesto ni le točka, kjer se stikajo poti in kamor hodimo po opravkih.

Nagrajenka Vladimira Skale (levo) v družbi celjskega župana Matije Kovača ter nagrajencev Mateje in Alena Pavšarja FOTO: Gregor Katič

Zlati celjski grb so letos prejeli arhitekt Danijel Jagrič, inovator Vili Poznik in Radko Komadina, strokovni direktor celjske bolnišnice, za dolgoletno delo v medicini in prispevek k razvoju kampusa medicinske fakultete v Celju. Srebrne celjske grbe za odličnost v daljšem obdobju so prejeli Uroš Kranjc za prispevek k razvoju in prepoznavnosti ženskega Košarkarskega kluba Celje, Avguštin Penič za 40 let ustvarjanja v podjetju Viva la Musica Avgustin in mednarodno prepoznavnost inovativnih glasbenih pripomočkov, Vladimira Skale za ključno vlogo pri zasnovi Pravljične dežele in bogatenju kulturno-družabnega utripa mesta ter Območno združenje Rdečega križa Celje za izjemno humanitarno delo in podporo ranljivim skupinam.

Nuška Drašček, Raiven in Eva Černe so popestrile dogodek ob praznovanju mesta Celje. FOTO: Gregor Katič

Bronaste celjske grbe so za spodbudo za prihodnost prejeli oblikovalka Špela Strašek za revitalizacijo klobučarske obrti, Mateja Zorko Pavšar in Alen Pavšar za prispevek k razvoju filmske ustvarjalnosti in angažma med mladimi, Rudi Rudnik za uspešno podjetniško pot in družbenoodgovorno poslovanje ter spletni portal V Celu dogaja za desetletno kakovostno informiranje lokalne skupnosti in povezovanje dogajanja v mestu. Dvema perspektivnima diplomantkama, in sicer Maši Krajnc in Pii Žižek, pa so podelili kristalna celjska grba. Ker letos mineva tudi 600 let od smrti Veronike Deseniške, je režiser Luka Marcen zasnoval del večerne slovesnosti, posvečen prav njej, v sodelovanju s številnimi umetniki, med njimi so bile priznane glasbenice Nuška Drašček, Raiven in Eva Černe.