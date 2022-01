Pod svobodnim stripom

Pri založbi Škrateljc je lani novembra izšel monumentalni strip Pod svobodnim soncem. Roman Frana Saleškega Finžgarja je nastal med letoma 1906 in 1907, zdaj ga bodo lahko v strnjeni obliki prebirali ljubitelji stripov. Finžgarjevo besedilo je za stripovsko izdajo priredil Goran Vojnović, ilustracije je ustvaril Damijan Stepančič, spremno besedilo je prispeval prof. dr. Janez Bogataj, ki mu je bil Finžgar stari stric. Nastal je obsežen roman v stripu, ki na 150 straneh pripoveduje zgodbo o tem, kako so naši predniki iskali in si izborili prostor pod svobodnim soncem.

Pisatelj in duhovnik Fran Saleški Finžgar Foto: arhiv SEM

Finžgar si je želel in predstavljal, da bo že prva knjižna izdaja leta 1912 ilustrirana, a se mu to ni izšlo, šele izdaja leta 1951 vključuje ilustracije. »Po letu 1945 in vse do danes je bila cela vrsta prošenj ustvarjalcev, da bi naredili strip. Kakovost teh slikarjev je bila na takšni estetski ravni, ki meni ni najbolj ležala. Rekel sem si, če bo kdaj strip, ga bo delal nekdo, ki ga zna dobro narediti in je odličen na tem področju,« je povedal prof. dr. Janez Bogataj, avtor spremne študije. Slikovite podobe zgodbe, ki krepi narodno zavest, so tako v stripu Pod svobodnim soncem oživele s trudom ilustratorja Damijana Stepančiča.

Avtor stripovske priredbe je pisatelj in režiser Goran Vojnović. Kako skrajšati tako obsežen roman in ga prirediti v stripovski scenarij? »Morda se bo slišalo paradoksno, ampak priredbe Finžgarjevega dela sem se lotil povsem filmsko, skozi kadriranje scen, pri čemer sem vedno znova ugotavljal, kako izvirna zgodba izvrstno teče, in je tako nekako že Finžgar sam pisal povsem filmsko,« je povedal Vojnović.

Zgodba Pod svobodnim soncem, ki je tako globoko vpisana v zavest in identiteto Slovencev, je izjemno aktualna. Še danes nas spodbuja k premisleku in odpira vprašanja, v stripovski izdaji to nemara še nekoliko bolj neposredno in provokativno, kar je navsezadnje naloga stripa nasploh. »Zato Pod svobodnim soncem – strip, tako kot v času od prve knjižne izdaje leta 1912, krepi ponos in zavest o pripadnosti narodu. Pod svobodnim soncem je strip, ikona, knjiga in zgodba, ki bralca ne pusti ravnodušnega, nasprotno, ga povzdigne in navdihne,« meni urednik Uroš Grilc.

Ustvarjalci stripa (z leve): Goran Vojnović, Damijan Stepančič, Janez Bogataj in Uroš Grilc Foto: arhiv CD

V Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani so ob izidu odprli razstavo Stepančičevih ilustracij, ki bo odprta do 5. februarja. Vstop je prost. Na ogled so tudi dela, ki niso bila vključena v strip, ter študije likov in prizorov.