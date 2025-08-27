Pod Gorjanci požugali državi

Upokojenci smo kljub prezrtosti v današnji sebični družbi dokazali, da tretje življenjsko obdobje ni nič manj bogato in raznoliko – nasprotno! Imamo izkušnje, imamo voljo, modrost, predvsem pa srce, ki ga znamo deliti drug z drugim. Tudi živeli smo v nekih drugih časih, ko je bil še človek človeku človek!« je več kot 1300 upokojenk in upokojencev nagovorila Cirila Surina Zajc, predsednica Pokrajinske zveze društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine. Bila je vesela in ponosna nad tako številno zasedbo vseh, ki so prišli na že tradicionalno, 21. srečanje upokojencev, potekalo je na Miklavžu v varnem zavetju Gorjancev. Predsednica je v govoru opozorila tudi na spremembo pokojninske reforme, tukajšnja zveza je dala kar 30 pripomb in predlogov, a se nihče na to ni odzval ...

Predsednica je oblastem v Ljubljano poslala jasno sporočilo. FOTO: Drago Perko

Upokojenci na tem koncu Slovenije se tesneje povezujejo od leta 1984, ko je nastala Zveza društev upokojencev Novo mesto. V preteklosti so jo vodili Mijo Kurtes, Rožca Šonc, Jože Jazbec, Dušan Kraševec, zadnje dve leti je na čelu Cirila Surina Zajc. »Prav je, da se enkrat na leto srečamo, se spomnimo prehojene poti in poglobimo medsebojne vezi. Stkali smo številna prijateljstva, pripravili veliko prireditev, prostovoljci pa nesebično premnogim dali prijazno besedo in oporo,« je še dodala, prej in potem pa so zbrani prisluhnili pestremu kulturnemu programu. Zbrane so navdušili pevski dvojec Lara in Martin, harmonikar Jurij Kink, MePZ DU Podgorje-Stopiče, Folklorna skupina Kolpa DU Vinica ter plesalke Zimzelenke iz Kočevja. Vse, ki so prišli h koči na Miklavžu, so pozdravili še podpredsednik ZDUS Stanko Kranvogel, direktor Hotela Delfin iz Izole Miloš Milivojević ter Nataša Šterk, direktorica občinske uprave Občine Šentjernej.

Na Miklavžu FOTO: Drago Perko

Druženje je ključno

»Rad pridem, tu se družimo. Rad hodim tudi na pohode. Ne moremo biti le doma, ampak je treba med ljudi. Tega danes manjka, mladina je samo na telefonu,« nam je povedal Janez Hočevar iz Škocjana, 15 let je že upokojen, prej je delal v novomeškem Revozu, danes je vitalen in aktiven: tudi 1100 trt v vinogradu obdeluje. »Takih dogodkov se rad udeležim. To je priložnost, da se malce vidimo med sabo,« pa je povedal Janez Mohorčič, upokojeni profesor športne vzgoje, ki jo je poučeval na novomeški gimnaziji. Še danes je v Društvu upokojencev zadolžen za šport, vsem pa polaga na dušo čim več hoje, pa ne po asfaltu, je še sklenil.

Vitalni in dobrodušni Janez Mohorčič FOTO: Drago Perko

Ob koncu uradnega dela so podelili zahvale nekdanjim predsednikom ter predali pokale 49. športnih iger pokrajine za leto 2025 ter državni pokal ZDUS za četrtič osvojeno prvo mesto na državnih športnih igrah 2024. Ko je bil uradni del končan, so se upokojenci zabavali ob ritmih ansambla Hit, nekateri pa so se odpravili v bližnjo cerkev, kjer je mašo daroval župnik Anton Terpin.