Pocov super hitri telefon, idealen za mobilne gamerje

Telefonska znamka Poco, ki je nekoč sodila pod Xiaomi, zdaj pa je »samostojna«, je že od nekdaj znana po t. i. flagship killerjih, se pravi ubijalcih zastavonoš. Pocofoni, kakor se jim je nekoč reklo, so bili odlični pametni telefoni, ki so za normalen denar ponujali visoke zmogljivosti premijskih telefonov.

Zdaj je pod moje mastne prste prišel njihov aktualni paradni konj poco F4 GT, ki cilja predvsem na zahtevne mlajše uporabnike, ki bi radi imeli telefon z vrhunskimi zmogljivostmi, za katerega pa ne bi odšteli celega premoženja.

Hudi strojček

Poco F4 GT je odličen telefon za ljubitelje mobilnih iger.

Poco F4 GT je strojno opremljen, kot se spodobi: aktualni Qualcommov hitrostni manijak snapdragon 8 gen 1, 12 gigabajtov delovnega pomnilnika in 256 GB shrambe. Potem je tukaj odlični 17-centimetrski (6,67-palčni) amoled zaslon s 120-herčnim osveževanjem, ki poskrbi za še gladkejše premikanje slike, opremljen je s kar štirimi zvočniki, ki so postavljeni na spodnejm in zgornjem robu telefona, in to na tak način, da jih roke ne zakrijejo, ko telefon držimo v ležečem gamerskem načinu. Zvok je posledično res dober za tako tanko napravo.

In ko že omenjam gamersko držo aparata, je tu še ena posebnost tega telefona: posebni tipki, ki ju izvlečemo z drsnikoma in ki sta namenjeni kazalcema, s čimer telefon dejansko primemo kot kontroler kake gamerske konzole. S palcema skrbimo za premikanje v igri, kazalca na pop-up sprožilcih pa sta namenjena za streljanje, pospeške ali druge pomembne ukaze v igrah. Stvar je resnično praktična in olajša upravljanje v marsikateri igri, še posebno v streljačinah in dirkačinah (če ne uporabljamo popolne avtomatike, kar je precejšnja škoda v sodobnih mobilnih igricah).

Posebni tipki, ki sta namenjeni kazalcema, izvlečemo z drsnikoma.

Dobra kamera

Malce znanstvenofantastična zadnja stran

Seveda ne moremo iti mimo kamere. Čeprav fotografija in video nista v prvem planu, to še ne pomeni, da so kar pozabili nanju. Na zadnji strani je nameščena trooka kamera, sestavljena iz glavnega širokokotnega zrkla s 64 milijoni slikovnih točk in samodejnim ostrenjem, 8 MP ultra širokokotna kamera in 2 MP makro kamera, ki je tam bolj zato, ker se tovrstni nabori kamer kupujejo v paketih. Spredaj je še selfie kamera s fiksnim fokusom in 20 milijoni točk.

Rezultati so prav dobri glede na to, da ne gre za fotofon z norim naborom vrhunskih kamer. Glavna širokokotna kamera dela dobre posnetke v skoraj vseh razmerah, le zumirati ni ravno najbolje. Dobro se odreže tudi v portretnem in nočnem načinu, kjer so fotografije dobro osvetljene in ostre. Tudi selfieji so dobri, ko človek enkrat najde tisto optimalno razdaljo. Tudi video, posnet z glavnim zrklom, je na visokem nivoju, še posebno v ultra visoki ločljiovsti 4K s 60 sličicami na sekundo.

Super hitro polnjenje

Pop-up sprožilca sta precej uporabna v streljačinah in dirkačinah.

Telefon je tudi gamersko oblikovan: zadnja stran je videti kot drsna vrata na kakšni vesoljski ladji. Testni primerek je prišel v mat črni barvi, res strupeno pa je videti v rumeni različici. Ker ne gre za fotofon, kamere minimalno izstopajo iz ohišja, obdanega v zaščitno steklo. Fino pa je, da je Poco h kameram vtaknil večbarvno lučko, ki nas opozarja na različna sporočila in obvestila. Marsikateri telefon tega nima več.

Morda je še najšibkejši člen tega telefona, če ga sploh moramo iskati, njegova baterija, ki je med bolj povprečnimi. A brez skrbi, ob normalni uporabi brez pretiranega nažiganja igric bo zdržala ves dan ali še več. In poleg tega je telefonu priložen 120-vatni napajalnik, ki ga bo do konca napolnil v le 17 minutah, kar je božjastno hitro. Kaj pa cena? Presenetljivo normalna: 649 evrov za model z 8/128 GB spomina.