Po Sloveniji: najvišje ležeča turistična jama (FOTO)

Preboldski jamarji s 40. obletnico odkritja Snežne jame zaokrožujejo kar tri zaporedna leta pomembnih jubilejev, ki so tudi prelomnice v zgodovini kluba, ki se lahko pohvali s številnimi odkritji. Vhodna ledena dvorana sredi pomladi, ko se led še ne topi. Leta 2019 so praznovali 50-letnico delovanja in hkrati 50 let od odkritja zgornjih prostorov jame Pekel, ki je kmalu postala pomembna turistična destinacija Spodnje Savinjske doline. Lani so praznovali 30. obletnico odprtja Snežne jame, ko je postala najvišje ležeča turistična jama v Sloveniji in med najvišjimi v Evropi in na svetu. Gre za n...