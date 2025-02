Po poti Tine Maze in Ilke Štuhec

Slovenija nima proge za smuk, pa sta Tina Maze in Ilka Štuhec (Štajerka celo dvakrat) postali svetovni prvakinji v smučarski formuli ena. Tina, leta 2014 tudi olimpijska smukaška prvakinja, je v zasluženem pokoju, Ilka išče pravo formo, Slovenci pa spet mešamo štrene v formuli ena. Tokrat po zaslugi Mihe Hrobata, ki bo 3. februarja upihnil 30. svečko. To bo storil kot 3. smukač sezone in eden glavnih pretendentov za naslov svetovnega prvaka na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Avstriji – v Saalbach-Hinterglemmu bo moški smuk na sporedu 9. februarja.

Wengen in Kitzbühel

Miha ni muha enodnevnica, njegovi uspehi so plod trdega dela, odrekanja. Je član kluba ASK Triglav Kranj. Na svetovnem mladinskem prvenstvu leta 2015 v Hafjellu je osvojil naslov prvaka v superveleslalomu in bronasto medaljo v kombinaciji. 19. marca istega leta je debitiral v svetovnem pokalu z odstopom na superveleslalomu v Meribelu. Prvič se je uvrstil med dobitnike točk 12. januarja 2018 na kombinaciji v Wengnu z 28. mestom. 20. januarja 2023 se je prvič uvrstil v prvo deseterico s sedmim mestom na smuku na Streifu v Kitzbühelu. V tej sezoni Miha dobesedno drvi in blesti na smuku: 6. 12. 2024 je bil 3. v Beaver Creeku, letos pa najprej tretji v Wengnu (18. 1.), potem pa še peti v Kitzbühelu (25. 1.).

»Dve klasiki sta za nami, tretje mesto v Wengnu, kar je vrhunski rezultat. Tudi 5. mesto v Kitzbühelu; zdaj, ko sem prespal, sem dojel, da je to zelo zelo dober, če ne odličen rezultat. Tam sem bil še malo razočaran, vendar je, kar je. Apetiti ostajajo enaki, vsako tekmo odpeljati tako, kot znam. Če bom smučal tako, kot znam, je rezultat lahko dober in pri tem bom vztrajal,« je povedal Hrobat.

Pripravljen je na velike stvari. FOTO: Jože Suhadolnik

»Mihu se pozna, da ni od včeraj zraven, da je izkušen, saj je dal skozi dobre in slabe rezultate. Mislim, da smo na pravi poti, da se bo slej kot prej obrnilo tudi pri drugih fantih. Apetiti se niso povečali. Imamo ključ, po katerem delamo, rezultati so in jaz mislim, da je treba samo vztrajati. Tako kot je Miha rekel, če bo vse v redu, če bo vse normalno, potem se nimamo bati, da ne bi bilo rezultata,« je pristavil glavni trener smukačev, hitrašev, brzačev Aleš Brezavšček, tudi sam smukač po duši, svojčas tekmovalec in reprezentant, tudi lastnik slovenskega rekorda v hitrostnem smučanju. Leta 2002 je v Les Arcsu v Franciji dosegel hitrost 240,16 kilometra na uro. Danes je z mislimi pri svojih fantih, očitno delajo dobro; poleg Hrobata je s 5. mestom na smuku nase opozoril tudi Martin Čater.

Telo ni bilo v ravnovesju

Za dobro delo pa je potrebna tudi dobra fizična pripravljenost, za to pri Mihi skrbi dr. Mit Bračič, raziskovalec in terapevt, ki se ukvarja z raziskavami na področju fizioterapije, kineziologije, biomehanike, diagnostike, podiatrije, ortotike, hipnoterapije in športnega treninga, ter je lastnik Global Treatment Clinic – centra za športno medicino, fizioterapijo in športne zmogljivosti. »Z Miho se poznava iz leta 2012, ko je bil še zelo mlad smučar in smo tekmovali v Braševu na Olimpijskem festivalu evropske mladine, kjer je bil zelo uspešen. Nekaj časa se potem nisva videla. Ko sem leta 2013 začel skrbeti za fizično pripravo moške smučarske reprezentance, je bil Miha še premlad, da bi bil z nami,« se dr. Bračič spominja začetkov.

Dr. Mit Bračič in Miha Hrobat še nista rekla zadnje. FOTO: osebni arhiv

Vmes so hitraši ostali brez kondicijskega trenerja oz. so se ti menjali, Miha pa se je na priporočilo Žana Kranjca in Martina Čatra odločil za dr. Bračiča. »Videlo se je, da ni vajen sistematičnega dela, tudi veliko ciljev ni imel. A je bil in ostal krasen fant, ki zna izraziti svoje želje in občutke. Ko smo začeli sodelovati, je imel težave s hrbtom, po dveh letih je to preteklost. Miha je trpel, ker je imel šibke noge, telo ni bilo v ravnovesju, moč nog in trupa nista bili skladni,« dr. Bračič o začetku sodelovanja, ki je dalo vidne sadove.

»Okrepili smo trup in noge, Miha je pridobil šest kilogramov mišic. Ob tem smo za 70 odstotkov izboljšali aktivacijsko moč njegovih mišic, postal je precej hitrejši. Povečali smo obseg in intenziteto treninga,« naš sogovornik o tem, kaj so treningi in predano strokovno delo naredili iz Mihe.

V olimpijski sezoni stopničko višje

»Ko smo začeli, smo vedeli, da so olimpijske igre leta 2022, zato smo imeli premalo časa za pravo pripravo in nadgradnjo. Pogledovali smo proti letu 2026 in olimpijskim igram v Italiji. Vmes smo postali pogumni – na letošnjem svetovnem prvenstvu ciljamo na zmago. Čas bo pokazal, kako bo. Miha si želi kolajne. Želim si, da sprejme na tekmah svetovnega pokala vlogo favorita. Kot tekmovalec mora biti egocentričen in imeti visoke cilje ter misliti nase. Smejala se mi je širna Slovenija leta 2018, ko sem rekel, da bo Žan Kranjec premagal Marcela Hirscherja, pa ga je. Tudi Miha je že premagal Marca Odermatta, nismo pa vedeli, da bo še par fantov boljših. Zakaj ciljamo na Odermartta? Ker je najboljši smučar na svetu. Tako kot smo se pri Kranjcu fokusirali na Hirscherja, se zdaj na Odermatta,« nadaljuje dr. Bračič, ki se zaveda, da trenerstvo ni le pisanje treningov, ampak bistveno več.

»Treniranje je energija. Sam se ne odločam za sodelovanja na daljavo. To je vse tako površno. Pri sodelovanju je bistveno zaupanje. Da tekmovalec zaupa trenerju,« je jasen dr. Bračič, ki dobro sodeluje tudi z glavnim trenerjem Brezavščkom, ki je v primerjavi s prejšnjimi sezonami povečal količino treninga na snegu, kar Mihi ustreza, a le zato, ker je fizično pripravljen. »Miha ima vrhunsko telo, pravo razmišljanje in sposobnost smučanja. Premore talent, ki ga je razvil do skrajnosti, a je še nekaj rezerv. Pred letošnjo sezono smo naredili dobro bazo, za olimpijsko sezono pripravljam nov sistem, ki bo pognal Žana Kranjca in Miho Hrobata še stopničko višje,« zaključi dr. Mit Bračič.