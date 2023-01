Sobota, 19. junij 2021, bo ostala zapisana z velikimi črkami v življenju pevke Saše Lendero in glasbenega producenta Mihe Hercoga. Za vedno bo zapisana kot dan, ko sta si po dveh desetletjih razmerja pred družino in prijatelji obljubila večno zvestobo in se drug drugemu v oči zazrla kot žena in mož. Tisti, ki so njuni poroki prisostvovali, še danes pravijo, da je bila sanjska, čustvena in neizmerno ganljiva. Takšna, o kakršni je Saša dolgo sanjala. Njen ženin je bil izjemno prevzet, solze sreče so spolzele po njegovih licih, ko je ugledal svojo prelepo nevesto, pogled nanjo pa ga je tako zelo ...