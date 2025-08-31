Po hudi nesreči se je spet rodil

Vsak, ki te vidi, si misli: glej ga, vozičkarja, tu je pa konec življenja. Ampak meni tako hitro vsak dan mine. Uživam v tem, kar delam. Moji dnevi so polni: zdaj bom začel hoditi še v fitnes in plavati,« pravi Gašper Mlakar z Jerman Vrha pri Bučki. Šteje 25 let, pred osmimi leti je med poletnimi počitnicami, ko se je peljal na počitniško delo, doživel prometno nesrečo z motorjem. Danes je tetraplegik. A je tudi podjetnik, popotnik in vrhunski parašportnik, ki močno gara in sanja o nastopu na paralimpijskih igrah. Morda še celo kaj več. Minule dni je bil v Laškem, tja se je pripeljal sam. Potem pa mladim in staršem na paralimpijskem taboru pokazal, kaj zmore in zna. Čeprav ga je življenje pahnilo v novo situacijo.

V URI Soča trenutek resnice

»Tetraplegik sem. Rekli so mi, da se morda ne bom mogel sam poganjati z vozičkom, kaj šele, da bi mogel voziti avto. Po osmih letih izjemnega truda in nekaj prilagoditvah mi vse to uspeva,« ponosno pove. Dokazal je, da premore neuklonljiv duh. V cvetu mladosti, ko je bil poln nekih drugih, drugačnih ciljev, je doživel nesrečo. »Marsikdo mi ne verjame, a rekel sem si – to se je zgodilo, zdaj gremo od tu naprej. Kot da sem se znova rodil. Nisem razmišljal. V novomeški bolnišnici so mi še rekli, da bom hodil. Pa sem si pri sebi misli: ajde, mogoče pa bom ... Ko sem prišel na URI Soča, sem srečal nekaj fantov z istimi poškodbami, pa mi je bilo takoj vse jasno ... Sem dovolj realen človek,« pove Gašper.

Gašper Mlakar meri visoko. FOTO: Nastija Fijolič

Spomni se dni in mesecev po nesreči. Roko mu je podal parašport. »Ko si v taki situaciji, kot sem bil jaz, nekaj rabiš, nekje se moraš najti. Ko takole pristaneš na vozičku, itak ne veš, kaj bi počel. Ko sem bil na rehabilitaciji na URI Soča, smo imeli dvakrat na teden predstavitev parašporta. Takoj mi je postal všeč namizni tenis. Tako sem začel trenirati. Tudi na taboru v Laškem sem v vseh teh mladih videl sebe, kako sem spoznaval parašport,« se spomni začetkov. Izkušnje deli z mladimi, predvsem pa s starši, ki so spremljali otroke na taboru v Laškem. Meni, da je podpora staršev izjemno pomembna, ko govorimo o otroku z invalidnostjo. »Doma sem vedno imel in še vedno imam podporo. Čeprav je bilo na začetku veliko vprašanj: kako boš to, tudi vložek denarja in časa je bil velik. A ko ti nekaj uspe, drugače gledajo na vse skupaj. So pa pomisleki staršev na mestu: vsak se boji za svojega otroka. Največja podpora moraš biti sam sebi! Če tega ni, je vse brez zveze!« iskreno pove Gašper. In doda, da parašport ni hec ali nekaj takole za popoldne.

Pet ur na dan, desetkrat na teden

»Po pet ur treniram vsak dan. V to nista všteti vožnja in priprava na trening. Na teden naredim po 10 treningov, dva na dan. Tu so še tekmovanja. Dvakrat na teden vadim v NTK Krka v Novem mestu, kjer je mora trenerka Manca Fajmut, trikrat na teden se vozim v Ljubljano, kjer treniram z reprezentanco, moj trener je tam Ožbej Poročnik. Sem tak tip, da ko se nečesa lotim, se grem to zares, ni polovičarstva,« prizna. »Z veliko sreče bi tekmoval na paralimpijskih igrah leta 2028. Precej bolj realno pa je, da bi tekmoval na igrah leta 2032! To bi bila potrditev, da delam v pravi smeri,« smelo razkrije cilje. Rekli smo, da je Gašper podjetnik. »Imam svojo firmo, s CNC laserjem izdelujem lesene izdelke. Imam tudi spletno trgovino, kjer so izdelki na voljo,« nadaljuje Gašper. Rad ima adrenalin, obožuje vožnjo s štirikolesnikom, druženje s prijatelji.

Andrej Gibičar in hči Maja sta se pomerila tudi v dvoranskem balinanju. FOTO: Nastija Fijolič

Rada bi plesala

Gašperja je v Laškem pozorno opazovala tudi šestletna Maja, ki so jo na taboru spremljali mati Alenka, oče Andrej in sestrica Laura. »Prišli smo, ker bi radi videli, kaj je možno na področju športa invalidov za našo Majo, da najdemo kaj primernega zanjo. Hči ima težave s kostmi, s tem je bila rojena. Kosti so obrnjene, celo preveč jih je. Za gibanje potrebuje opornice,« pove Andrej Gibičar. Gibičarjevi so ena od družin, ki so prišle v Laško, da bi v nekaj dnevih preizkusile čim več parašportov in našle kaj primernega za svojega otroka.

Nekdanji as Gregor Komac je mladim razkrival skrivnosti namiznega tenisa. FOTO: Nastija Fijolič

Enkrat na leto Maji opornice menjajo, dvakrat na leto jih prilagodijo. Njeni zdravniki podpirajo gibanje, paziti mora le, da je pri vadbi noge ne bolijo. »Tu smo bili že lani. Domov smo odnesli precej poznanstev in dobro energijo, predvsem pa smo dobili vpogled, kaj je sploh možno in primerno zanjo. Mika jo ples. Smola je le, ker se organiziran paraples pleše le v Ljubljani, v Prekmurju te možnosti ni. Če bila vsaj v Mariboru,« se Andrej nadeja, da bi se v bližnji prihodnosti ponudila kaka možnost na njihovem koncu. »Maja lahko z opornicami sama hodi, na daljše razdalje ima voziček,« še pove Andrej. Maja bo letos začela obiskovati prvi razred, starši upajo na posluh pristojnih služb, da hči dobi asistenta, spremljevalca, ki ga je že imela v vrtcu. Da ji bo laže tudi pri športni vzgoji. Šport ima rada, le priložnost in možnost potrebuje. Gašper ji je pokazal pot. Ne prvi ne zadnji.