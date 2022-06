Glasba je njena stalnica, največjo opaženost pa je Simona Vodopivec Franko vsekakor doživela z radijsko satirično-humoristično oddajo Moped show in nadvse uspešnim muzikalom Mamma Mia!. Pogovor z njo je vedno razmišljujoč, zato sem se prav veselila najinega srečanja. V prestolnico iz njej ljube Gorenjske pride polna energije in čisto poletno razpoložena, tudi odeta v poletne barve. »Poletje obožujem, vročine pa ne. Poletje me navdaja z veseljem, barvami, optimizmom, sproščenostjo, željo po dopustu in potovanjih, druženju, piknikih, pohajkovanju, kolesarjenju, plavanju, obiskovanju prire...