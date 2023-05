Rene Krhin po Francozinji ljubi Slovenko

Triintrideseti rojstni dan je bil za zdaj že nekdanjega slovenskega nogometaša in reprezentanta Reneja Krhina, ki je nedavno potrdil, da se je poslovil od profesionalnega igranja nogometa, nekaj resnično posebnega. Postavni športnik, rojen 21. maja 1990, ga je namreč preživel v družbi svojega novega dekleta, ene najbolj iskanih in zaposlenih manekenk Pie Bernjak.

178 centimetrov visoka lepotica Pia in Rene še nista objavila skupne fotografije. FOTO: Instagram

Kdaj natanko je dolgonoga lepotica očarala nekdanjega reprezentanta, od katerega je mlajša deset let, ni znano, in čeprav svoje ljubezni ne obešata na velik zvon, Krhin ne skriva, da sta si nedavno skupaj ogledala polfinale lige prvakov v Milanu. Mlada Grosupeljčanka, ki je doslej krasila mnoge svetovne naslovnice in nosila kreacije velikih modnih hiš, poleg tega pa od svojega šestnajstega leta ponosno koraka tudi po brvi ljubljanskega tedna mode, je popolnoma očarala nekdanjega nogometaša, ki je januarja lani priznal, da je zaročen z lepo francosko manekenko Pauline Goli. Slednji je Krhin po nekaj letih razmerja prstan nataknil v Parizu, medtem ko sta občudovala Eifflov stolp. Par je do lani skupaj živel v Avstraliji, kjer je Krhin tudi uradno zaključil nogometno kariero, a očitno skupnemu življenju na drugem koncu sveta nista bila več kos.

Krhin z nekdanjo zaročenko, prav tako manekenko in Francozinjo Pauline Goli. FOTO: Instagram

Rene Krhin je nedavno celo dejal, da je imel v zadnjem obdobju kar veliko zasebnih težav, tudi z zaročenko, zato je bila odločitev, da kot igralec zapusti svet nogometa, logična. Sicer pa nekdanji nogometaš po zaključku kariere v Avstraliji, od koder se je vrnil domov v Slovenijo, ne sedi križem rok, temveč se ukvarja z nepremičninami in organizacijo dogodkov. S. N.