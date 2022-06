Po dveh letih končno ena prosta nedelja

Kup smeha in dobre volje, to je tisto, kar nas drži pokonci. Jutri bomo spet doma in bo delala vsaka svoje delo,« je dejala predsednica Zveze kmetic Slovenije Irena Ule v Mirni Peči na državnih ženskih kmečkih igrah. »Pozor, pripravljeni, zdaj!« je na vročo junijsko nedeljo odmevalo pred vsako igro, ki so potekale kar pod šotorom. Domačinke, vodi jih zagnana predsednica Jelka Krivec, so bile pripravljene na vse – prireditveni prostor je prišel prav v pripeki, koristen pa bi bil tudi, če bi deževalo.

Članice društev so se že dopoldne zbrale v Mirni Peči, kjer so si za začetek ogledale Muzej Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka, po 12. uri pa so odšle na Poljane, streljaj od Mirne Peči, kjer je potekalo tekmovanje. V prvem delu, štiri igre so bile, je sodelovalo vseh 18 ekip: Društvo kmetic Dravska dolina, Društvo podeželskih žena Ivanjščice, Društvo kmečkih žena Novo mesto, Društvo podeželskih žena in deklet Sveti Jurij ob Ščavnici, Društvo podeželskih žena Škocjan, Društvo podeželskih žena Idrija-Cerkno, Društvo podeželskih žensk Šmarjeta, Društvo kmečkih gospodinj Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Društvo podeželskih žena Moravče, Društvo kmetic Litija in Šmartno pri Litiji, Društvo kmetic, žena in deklet na podeželju Izlake-Mlinše-Kolovrat, Društvo podeželskih žena in deklet Šentrupertske šmarnice, Društvo kmečkih žena Jakob, Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik, Društvo žena in deklet Moste-Polje, Društvo kmečkih žena Dobrova-Polhov Gradec, Društvo podeželskih žena Mirna Peč in Turistično društvo Hrvatini.

Kmetica iz zelenjave

»To so 15. igre po vrsti, tekmovanje pa naredimo takšno, da so igre povezane z lokalno skupnostjo, a še vedno zahtevajo obče znanje, da niso domačinke v prednosti. Dotaknili smo se tudi kmetijske politike,« nam je pojasnila Irena Ule, ki je že 16 let predsednica Zveze kmetic Slovenije.

Tri tekmovalke vsake ekipe so v prvem delu izdelovale maske, ugotavljale kmetijske ministre, iz papirja rezale satnice in čebele, za konec pa so ob poslušanju pesmi – pela je kar predsednica Irena Ule – sestavljale besedilo pesmi znane Slakove skladbe Čebelar.

Osmerica najbolje uvrščenih po prvem delu se je prebila v drugi del, kjer je bilo treba pokazati še nekaj več. Denimo prepoznati nekaj slovenskih pesmi, potem pa iz zelenjave izdelati kmetico leta, za konec so se preizkusile še v prav posebni molži.

Pomolzle so prav posebno kravo.

»Ker niste vse z govedorejskih kmetij, vam bomo zdaj dale možnost, da pomolzete kravo,« je Irena Ule napovedala zadnjo igro. Organizatorke so pripravile dve silhueti krav, s pomočjo modela vimen in nalivanjem vode pa so kmetice pokazale, kako so vešče molže. Po tej igri je bilo tudi uradno jasno, da naslov prvakinj ostaja na Dolenjskem – slavilo je Društvo podeželskih žena Škocjan. Drugo mesto je pripadlo ekipi Društva podeželskih žena Moravče, tretje pa je Društvo podeželskih žena in deklet Polšnik. Slednje so v dodatni igri, ko so oblačile kolesarski dres, ugnale Društvo podeželskih žena in deklet Sveti Jurij ob Ščavnici. Za Škocjan so se borile Jožica Mehak, Andreja Povše in Tatjana Tršinar. »Ponosne smo, ker smo zastopale občino Škocjan. Zmage smo vesele, je pa tudi velika odgovornost, saj bomo prihodnje leto gostile tekmovanje,« je povedala Jožica Mehak, ki meni, da je Škocjanu do zmage pomagala predvsem složnost ekipe.

V Škocjan tudi mehurčki

»Dve leti žal ni bilo iger, zato smo se letošnjih zelo razveselile,« je v imenu domače ekipe povedala Danica Kramar, ki je imela ob sebi še Renato Krevs in Antonijo Ajdič.

»Dve leti smo bile zaprte, pogrešale smo take dogodke. Tiste kmetice, ki hodijo v službo, so imele nekaj širši krog stikov, tiste na kmetih pač ne. A potrebujemo to, da gremo malce od doma, da nas kako nedeljo ni, da si sami skuhajo kosilo. Če imaš nekoga ves čas na voljo, se ga precej manj ceni. Ko pa ga enkrat ni, se to delo precej bolj spoštuje,« Irena Ule, tudi sama je kmetica, pove o statusu in dveh zahtevnih letih, ki so za njimi. »Vsaka kmetica ima svoje probleme. Ko pa takole predebatiraš zadeve, je takoj lažje,« je še poudarila.

Iz zelenjave so morale izdelati kmetico leta.

»Veliko dela in truda smo vložile v to, da smo z zvezo pripravile tak šaljiv in zabaven dan,« je bila po dogodku zadovoljna Jelka Krivec, predsednica domačega društva. Letošnje igre so bile že 15. po vrsti. Zaradi covida-19 so Mirnopečanke naslov najboljših čuvale tri leta. Sicer pa so zmagale že dvakrat. Prve igre so bile v Gornji Radgoni, tedaj je tekmovalo samo osem ekip. Pobudnica iger je bila prav Irena Ule.

»Niso vse krave enake, ena useka z repom, druga pa ne useka,« smo še izvedeli na prazniku, ki ga je popestril tudi bogat srečelov. Prvakinje iz Škocjana so že s prvo srečko zadele penino. To je bil res njihov dan.