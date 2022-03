Po desetletnem postu spet pust

V Mirni Peči so se navadili, da so od julija 2020 zadnji četrtki v mesecu rezervirani za kulturo. Za to je zaslužna neumorna osmerica, ki je svoje moči združila v društvu Četrtkova brenčanja. Tudi na pustni, bolje rečeno debeli četrtek se niso izneverili.

»Osnovni cilj je bil, da obnovimo pustno povorko. Ta je pred leti že bila, to smo ugotovili pred leti pri enem od projektov za osnovno šolo. Bili so časi, ko so otroci zapustili pouk in se pridružili povorki, ki je šla od stare šole do gostilne Novljan,« nam pove Tatjana Kupljenik, ena od marljivih čebelic pri četrtkovih brenčačih, ob njej se trudijo še Nejc Staniša, Mojca Rajšelj, Drago Primc, Maks Zupan, Simona Lužar, Ula Parkelj in Špela Zupan.

Najboljše družinske maske Fotografije: Arhiv društva Četrtkova brenčanja

Potem ko deset let povorke ni bilo, so jo letos obudili prav četrtkovi brenčači. Zbrali so se na urejenem krajevnem trgu pred cerkvijo in jo mahnili v nasprotno smer kot v preteklosti.

»Ljudje so bili veseli, nismo pa vedeli, koliko se jih bo zbralo. Na voljo smo imeli dva načrta: po enem bi takoj začeli tudi plesne animacije, po drugem pa smo potiho računali na dober obisk,« nadaljuje naša sogovornica. Pred cerkvijo se je nazadnje zbralo več kot 500 maškar, nagovoril pa jih je animator Rado Trifković. Prišli so stari in mladi, dedki, babice, starši. Tisti starejši so obujali spomine, kako se je pred leti slavil pust in debeli četrtek. »Bile pa so tudi mlade družine, za katere je bilo prvič, da so bile na taki povorki,« je dodala Tatjana.

Prireditev je podprla Občina Mirna Peč, ki je s KZ Krka poskrbela za krofe, Muzej Lojzeta Slaka in gostilna Špolar pa za praktične nagrade za najboljše maškare. Med družinskimi so najbolj navdušili Mikličevi, starši so svojih sedem otrok našemili v palčke, Tomšičevi so predstavljali filmsko delo Harry Potter, sodelovale pa so kar tri generacije, najmlajši je bil v otroškem vozičku, nagradili pa so tudi družino Gačnik, ki se je izkazala s svojo pisano živalsko podobo.

Odziv je bil velik.

Med individualnimi maskami so šle zaslužene nagrade v roke čebelarjema, grozdoma in pralnemu stroju. Četrtkovo brenčanje se nadaljuje, v teh dneh pripravljajo svežo spletno stran, konec meseca pa koncert MPZ Krka.