Po bolezni se je vrnil na oder

Konec lanskega leta je igralec Gojmir Lešnjak - Gojc zbolel za hujšo obliko covida-19. Virus je njegovo telo tako zelo izčrpal, da je moral priljubljeni igralec hoditi na rehabilitacijo v Sočo. Čeprav ga je bolezen povsem zdelala, je 63-letnik še enkrat dokazal, da ima debelo kožo in močno voljo do življenja, predvsem pa se ni prepustil usodi, temveč se je odločil, da bo zelo kmalu spet stal na odru. To se je tudi zgodilo, saj je priljubljeni igralec na zadnji dan avgusta z veseljem zakorakal v gledališče in z ekipo v predstavi Nune v akciji spet do solz nasmejal občinstvo. V predstavi Nune v...