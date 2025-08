Po blagoslovu še veselica

Brez gasilcev nam živeti ni. Dokazano. Na vasi so gasilci in njihova društva gibalo razvoja in središča druženja, povezovanja. Pravi praznik so gasilske veselice, razlogov za ponos in veselje pa tudi sicer gasilcem na manjka. Prostovoljno gasilsko društvo Šentrupert je bogatejše za novo gasilsko vozilo, ki bo znatno prispevalo k še učinkovitejšemu posredovanju ob nesrečah in izboljšanju požarne varnosti na območju občine.

Veseli nove pridobitve Foto: Rok Mihevc

Novo vozilo je večinsko finančno podprla Občina Šentrupert oz. občanke in občani, gasilci so tod čislani in spoštovani. Župan Tomaž Ramovš je ob tej priložnosti poudaril zavedanje občine, kako ključno je področje zaščite in reševanja. »V tem mandatu smo za to področje znatno povečali proračunska sredstva, ne le za nakup sodobnih vozil in opreme, ampak tudi za dolgoročno načrtovanje. V ta namen že prilagajamo prostorske akte, saj si vsi skupaj želimo in prizadevamo, da bomo v prihodnje imeli sodobnejši gasilski dom, ki bo gasilcem omogočil še bolj učinkovito delo, občanom pa dodatno varnost.«

Hvaležni vsem

Ob tej priložnosti se je zahvalil občinskim svetnicam in svetnikom, ki so podprli proračun in s tem omogočili nakup vozila GVC-3. »Hvala tudi vsem, ki ste na kakršen koli način prispevali k dogodku, bodisi z delom, sredstvi, znanjem ali podporo. PGD Šentrupert s svojo več kot 120-letno tradicijo dokazuje, da so pogum, solidarnost in skrb za skupnost vrednote, ki se prenašajo iz roda v rod,« je dejal v nagovoru in zaželel, naj vozilo društvu dobro služi, a naj bo čim manjkrat nujno v uporabi.

V Šentrupertu so upravičeno ponosni na svoje gasilce. Foto: Rok Mihevc

Ključe vozila je župan predal poveljniku PGD Šentrupert Gregu Udovču, ta pa vozniku in skrbniku vozila. Da bo še tisti tam zgoraj bdel nad gasilci, je poskrbel domači župnik Jakob Trček, ki je blagoslovil novo vozilo. Sledile so podelitve priznanj in odlikovanj najbolj zaslužnim za nakup vozila in domačim gasilcem za požrtvovalno delo v društvu. Nato pa sproščeno vzdušje na gasilski veselici, na kateri je druženja željne zabaval Ansambel Pogum.