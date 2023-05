Po 36 letih konec poročil na MTV

Kurt Cobain, vodja ene izmed najbolj nadarjenih in obetavnih rock skupin Nirvana, je mrtev.« S temi besedami je Kurt Loder, voditelj MTV News, 8. aprila 1994 sporočil žalostno novico občinstvu MTV. Loder je bil eden prvih novinarjev, ki je novico o Cobainovi smrti prenesel javnosti, pri čemer je prekinil redni spored glasbene televizijske postaje. Oddaja MTV News je bila nekoč še kako pomembna, pa tudi sam kanal MTV je bil nekaj popolnoma drugega, kot je danes.

A zdaj, po 36 letih delovanja, je novic na MTV konec. Kakor je prejšnji teden sporočil medijski konglomerat Paramount Global, lastnik kanalov MTV, bodo v okviru zmanjševanja stroškov v ameriških oddelkih Paramount Media Networks in Showtime/MTV Entertainment Studios odpustili 25 odstotkov zaposlenih in ukinili vrsto oddaj. In med njimi je MTV News. Šef omenjenih medijskih oddelkov Paramounta Chris McCarthy je v okrožnici zaposlenim zapisal, da so bili v to prisiljeni zaradi »širših ekonomskih pritiskov«.

Obvezno gledanje

Oddaja MTV News se je rodila leta 1987, le da se je tedaj še imenovala The Week in Rock (angl. Teden v rocku). Vodil jo je nekdanji novinar in glasbeni kritik revije Rolling Stone Kurt Loder, ki je kmalu postal glavna osebnost novega novičarskega kanala. Emtivijeve novice so hitro postale obvezno gledanje za celo generacijo ljubiteljev pop kulture v času pred internetom. Novinarji MTV News so milijone gledalcev obveščali o pomembnih dogodkih v zgodovini sodobne glasbe, kot sta smrt Freddyja Mercuryja leta 1991 in umor Tupaca Shakurja leta 1996.

»Ko je umrl Kurt Cobain, je bil MTV News edina novičarska oddaja, ki sem jo spremljal kot najstnik,« je zapisal eden od nekdanjih oboževalcev Emtivijevih poročil. »Za generacijo X in milenijce je bil Kurt Loder v bistvu Walter Cronkite (legenda ameriškega televizijskega novinarstva),« je dodal.

Boksarice ali gate?

Poročila so pokrivala tudi politiko in spodbujala mlajše generacije, naj volijo. Loder in dopisnica MTV News Alison Stewart sta tako leta 1994 vodila pogovorno oddajo Enough Is Enough s tedanjim ameriškim predsednikom Billom Clintonom; v pogovoru so lahko sodelovali tudi gledalci. V oddaji se je zgodil eden najboljših pop kulturnih trenutkov tistega leta, ko je eden izmed gledalcev vprašal Clintona: »Gospod predsednik, svet bi umrl, da bi izvedel: Nosite boksarice ali navadne gate?« Clinton je komaj zadrževal smeh in odvrnil: »Po navadi gate.«

MTV News je tudi pozneje pripravljal podobne aktualne politične oddaje, med drugim s predsednikom ZDA Barackom Obamo in republikanskim predsedniškim kandidatom Johnom McCainom, in produciral nagrajene posebne prispevke, denimo o vojni v Iraku.

Medijsko močvirje

Toda s prihodom novih digitalnih medijev in družbenih omrežij je začela priljubljenost MTV News padati. Oddaja je leta 2017 doživela velike reze, njena spletna izdaja pa je v primerjavi s konkurenco dobila le medlo pozornost. Konec poročil na MTV je še en opomnik, da se medijski svet spreminja.

»Ne pretiravam, ko pravim, da je bil MTV News moj glavni vir novic med mojim odraščanjem,« je zapisal eden od uporabnikov twitterja. »Bolj me je zanimalo, kaj bo povedal Loder kakor kateri koli drug odrasel v mojem življenju. Srce me boli, ko vidim, kako smo dovolili, da se mediji spreminjajo v totalno močvirje,« je odlično sklenil.