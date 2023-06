Po 287 stopnicah na radgonski grad

Minulo nedeljo, najbolj toplo od začetka letošnjega leta, je v Gornji Radgoni potekala tradicionalna prireditev Dan odprtih kleti Radgonskih goric 2023, na kateri se je zvrstilo marsikaj zanimivega in zabavnega, od dviga penine, ki je eno leto zorela na dnu reke Mure, do zabave z različnimi glasbenimi skupinami. Prireditev se je, kot je običaj v deželi srčkov, začela na zdrav način, s športnim podvigom, in sicer že četrtim tekom po stopnicah od reke Mure na radgonski grad.

Po stopnicah se je podalo dvanajst žensk. FOTO: Ludvik Kramberger

Tek #Norci na štengah, ki ga pripravlja TS Radenci in ki poteka pod pokroviteljstvom Radenske, je letos privabil rekordno udeležencev. Kar 287 stopnic oz. 43 metrov nadmorske višine je premagovalo 54 tekačev, 12 žensk in 42 moških. Med dekleti je vrh najhitreje osvojila Maja Mencigar iz Rogašovcev, tesno za njenimi petami je bila Vesna Hozjan iz Lendave, tretja pa je množico stopnic premagala Lara Osojnik iz Črešnjevcev.

Trije najboljši v moški konkurenci. FOTO: Dani Mauko

Med moško konkurenco je bil najhitrejši Avstrijec Hermann Andreas iz Gradca, na drugo mesto se je uvrstil Zvonko Klemenčič iz Gornje Radgone, tretje pa si je pritekel Žan Kavaš iz Radencev. Najboljši trije so prejeli praktične nagrade in pokale, nagrado pa si je prislužil tudi najstarejši tekač, 67-letni Zdenko Mauko - Magi z Melov pri Gornji Radgoni. Nikakor ne moremo mimo družine Osojnikovih iz Črešnjevcev: tekli so oče Jože (skupno 12. med moškimi), mama Jerneja (4.) ter hči Lara (bila je tretja, kot smo že zapisali), najmlajša otroka pa sta gledala za naslednja leta.

Prišla je petčlanska družina Osojnik, trije so tekli, dva navijala. FOTO: Dani Mauko

Tek po stopnicah #Norci na štengah je zabavna preizkušnja in hkrati odlična dopolnitev tekaških treningov. Znano je, da tek pospeši prekrvavitev telesa, kar ima izjemno blagodejen učinek na naše počutje in zdravje. Če tečemo po stopnicah, pa naša vadba dobi novo dimenzijo, saj je veliko intenzivnejša. Z njo razvijamo moč, eksplozivnost, hkrati pa oblikujemo mišice nog in zadnjice. Namesto z dvigalom se torej raje odpravite peš, sčasoma lahko celo tečete in se tako pripravite na najbolj nori tekaški vzpon, ki bo med radgonskimi vinskimi kletmi, reko Muro in grajskim bregom zagotovo tudi prihodnje leto!