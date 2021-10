Železarsko mesto se je letošnje poletje začelo utapljati v pločevini. Ne lokalni vozniki, mesto, stisnjeno med Mežaklo in Karavanke, so zasedli turisti. Da ne bi padli v zastoj na avtocestnem odseku Lipce–Hrušica, od koder ni izhoda v dolžini sedem kilometrov, so se po lokalnih cestah gnetli proti karavanškemu predoru. Promet pa seveda ni bil oviran le za vsakodnevne popotnike in domačine, temveč tudi za vozila na nujni vožnji gasilcev iz poklicne enote GARS in rešilcev regijske bolnišnice na Jesenicah. Občani so zaradi prometnega infarkta na robu živčnega zloma. Če so bili nekoč zastoj...