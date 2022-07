Playstationovi ekskluzivi: od Vrečka do klavca demonov

Konzola playstation že od svoje splovitve pred 27 leti slovi po ekskluzivah, se pravi igrah, narejenih samo zanjo. In tako je tudi pri aktualni konzoli pete generacije (oziroma devete, če se šteje od začetkov vseh videokonzol, ne le Sonyjevih playstationov), ki sliši na ime playstation 5 ali na kratko PS5. In po navadi so playstationove ekskluzive izjemno dodelane igre, ki iz mašince izvlečejo vse, kar se da, hkrati pa ponujajo odlično in zanimivo igralno izkušnjo.

Skakajoči Vrečko

Sackboy: A Big Adventure je zabavna ploščadnica. FOTO: Staš Ivanc

Tako je tudi v primeru igre Sackboy: A Big Adventure, ki je nekakšno nadaljevanje priljubljene serije LittleBigPlanet, ki je v preteklosti navduševala staro in mlado. V arkadni ploščadnici tokrat upravljamo le enega od junakov izvirne serije, imenovanega Sackboy; po domače bi mu lahko rekli Vrečko. Tudi pogled v igri je nekoliko spremenjen, saj gre zdaj za pravo tridimenzionalno grafiko, ne le navidezno.

Z Vrečkom moramo rešiti fantazijsko deželo Craftworld pred hudobnim Vexom, ki bi rad zgradil napravo za uničenje Craftworlda, zato ugrabi Sackboyeve prijatelje in jih prisili, da mu jo začno graditi. Naloga Sackboya je, da se odpravi skozi deželo, polno preprek in pasti, da reši svoje ljudstvo pred zlobnim Vexom. Na napeti in zabavni poti mora opraviti celo vrsto nalog in rešiti nemalo miselno-skakalno-premičnih ugank, pri čemer si nabere tudi nekaj precej zanimivih kosov opreme.

Vrečko se znajde pred številnimi ugankami. FOTO: Staš Ivanc

Prikupno pri igri je tudi to, da so nam glasovi nekam znani: če sta ju v prejšnjih igrah posodila slovita britanska mojstra humorja Hugh Laurie in Stephen Fry, sta svoje glasilke tokrat na posodo dala prav tako prekaljena mačka komedije Richard E. Grant in Dawn French.

Igro je mogoče igrati v enoigralskem načinu pa tudi v lokalnem in spletnem večigralskem, pri čemer lahko skupno sodelujejo do štirje igralci. Na vsaki stopnji obstajajo nivoji, v katere mora vstopiti po več igralcev hkrati in v katerih morajo sodelovati, da lahko napredujejo. Igro odlikujeta izvrstna grafična in zvočna podoba, igranje pa je ravno prav zafrknjeno, da ni ne preenostavno ne pretežko, da bi človeku postalo dolgčas ali pa bi preprosto obupal. Igra v spletni trgovini playstation store stane 69,99 evra, se pa vsekakor izplača počakati na kakšno akcijo.

Klavec demonov

V igri so vidni napredni svetlobni učinki. FOTO: Staš Ivanc

Demon's Souls pa je precej drugačen tič. Tukaj se prebijamo skozi mračnjaški fantazijski svet oziroma temačne dežele, kjer se v vlogi določenega junaka (od bojevnika do tatu), ki ga ustvarimo na začetku igre, dodelujemo in nadgrajujemo pa skozi igro, z mečem, ognjem in uroki prebijamo mimo človeških in demonskih nasprotnikov, na koncu vsake stopnje pa nas pričaka res veličasten sovražnik, ki ga je treba premagati na prav poseben, njemu primeren način. Igra je na trenutke res zaguljena, a ne postane duhamorna.

Playstationove ekskluzive vedno poskrbijo za odlično igralsko doživetje.

Zgodba je na kratko nekako takšna: kralj Allant je pomotoma priklical demona z začetka časa, zaradi česar na svet pade gosta megla, z njo pa krvoželjna bitja. Kot samotni jezdec moramo potovati skozi kraljestvo Boletaria, preživeti in premagati prastarega demona. Sama igra je posodobljena predelava izvirnika iz leta 2009 za novo konzolo PS5, pri čemer so se razvijalci res potrudili z različnimi svetlobnimi učinki. Igra ni poceni, čeprav je izšla leta 2020, saj je zanjo še vedno treba odšteti 79,99 evra, zato tudi tukaj ni odveč počakati na kakšno ugodnost ali razprodajo.