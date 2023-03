Plačanci pod taktirko neonacista in kuharja

Ko se je največji vojaški spopad po drugi svetovni vojni prevesil v drugo leto, se je večina medijev ukvarjala z analizami in opisovanjem vzrokov, zakaj in kako se je začela agresija Rusije nad Ukrajino, pa tudi o posledicah. V analizah so pogosto omenjali zasebno vojsko, zloglasno vojaško skupino Wagner, ki jo režim Vladimirja Putina že vrsto let izrablja in uporablja za najbolj umazane vojaške posle in je v zadnjih mesecih postala pomemben akter vojne v Ukrajini – seveda na ruski strani.

O Wagnerjevih plačancih smo pred začetkom vojne v Ukrajini slišali bolj redko, še največ o njihovi dokaj skrivnostni vlogi v ruskem posredovanju med vojno v Siriji, pa tudi, da so bili Wagnerjevi plačanci tisti, ki so leta 2014, ko se je začel rusko-ukrajinski spor in še pred rusko aneksijo polotoka Krim, v neoznačenih vojaških uniformah vdrli v nekatera krimska mesta. Takrat so nekateri pisali, da so na Krim vdrli »ta mali zeleni vojaki – marsovci« –, kajti Rusija je takrat zanikala kakršno koli vpletenost v to početje.

Vhod v poslopje skupine Wagner v Sankt Peterburgu Foto: Igor Rusak/REUTERS​

Zdaj, v času vojne v Ukrajini, pa so zapisi o početju zasebne vojske ruskega oligarha Jevgenija Prigožina že bolj številni. Tako smo lahko izvedeli, da je ruska oblast Prigožinu, tesnemu prijatelju ruskega predsednika Putina, dovolila, da je za potrebe vojne v Ukrajini rekrutiral plačance celo v ruskih zaporih in na fronto poslal tudi obsojence. Po nekaterih podatkih naj bi vojska skupine Wagner v Ukrajini štela kakšnih 50.000 ljudi, na spletnih posnetkih pa smo lahko videli, da so wagnerjevci zelo kruti in neusmiljeni vojaki, ki jim brutalne usmrtitve dezerterjev ali neposlušnih vojakov niso tuje.

Pod tančico skrivnosti

A če je dejavnost Wagnerja v Ukrajini zdaj prišla bolj pod medijske žaromete, pa delovanje Wagnerjevih plačancev drugod po svetu še vedno ostaja zakrito. A prav zaradi povečanega in bolj izpostavljenega delovanja v Ukrajini so tudi drugod po svetu postali bolj pozorni na to, kaj počnejo Prigožinovi psi vojne, kakor tudi nekateri imenujejo najemniške vojake. Še posebno je pozornost usmerjena v Afriko, kjer Rusija poskuša širiti svoj vpliv prav s pomočjo plačancev iz skupine Wagner. Tako v Centralnoafriški republiki skoraj 2000 »ruskih vojaških instruktorjev«, ki pa so vsi začuda na plačilni listi Jevgenija Prigožina, pomaga vladnim vojakom v bojih proti upornikom v državljanski vojni.

1. Trije ruski plačanci z malijskim vojakom na ulicah malijskega mesta Timbuktu Foto: Armée de Terre 2. Shod v podporo Rusiji v Centralnoafriški republiki Foto: Carol Valade/Getty Images 3. Vhod v poslopje skupine Wagner v Sankt Peterburgu Foto: Igor Rusak/REUTERS 4. Pokopališče padlih Wagnerjevih plačancev na vzhodu Ukrajine Foto: REUTERS

Poznavalci tudi omenjajo, da se več kot 1200 Wagnerjevih plačancev bojuje v Libiji na strani ene od uporniških skupin, ki jih vodi Kalifa Hifter. Tudi v Mali so člani vojaške hunte, ki ni preveč naklonjena zahodnim državam, povabili več tisoč Wagnerjevih plačancev, ki vojakom namesto francoskih in Natovih vojakov, ki so se na severu Malija leta bojevali proti islamskim skrajnežem, pomagajo vzdrževati režim. Prav tako je bilo mogoče pred dnevi v tujih medijih zaslediti poročila, da naj bi Wagnerjevi plačanci v Čadu z nekaterimi uporniškimi skupinami pripravljali državni udar.

A kar je še bolj zanimivo: delovanje skupine Wagner v Afriki ni omejeno zgolj na vojaško področje. Poznavalci, ki že več let načrtno spremljajo njeno delovanje – ena takšnih je organizacija Global Initiative against Transnational Organized Crime, GI-TOC (Svetovna pobuda proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu) –, opozarjajo, da se je Wagner transformiral iz strogo vojaške organizacije v nekakšno poslovno skupnost, v katero so bolj ali manj vključeni tudi številna podjetja in podjetniške pobude. Nekatera od teh so med vodilnimi podjetji na črni celini.

V nedavnem poročilu GI-TOC o delovanju Wagnerja v Afriki je navedeno, da je prav skupina Wagner v zadnjem času najpomembnejši faktor vpliva v Afriki. Znano je namreč, da si želi Moskva povečati svoj vpliv na tej celini, podobno kot Kitajska, in kot poudarjajo poznavalci, se delovanje skupine Wagner lahko povsem normalno postavi ob bok okrepljeni diplomatski aktivnosti ruske diplomacije, vojaškemu sodelovanju in prodaji ruskega orožja ter v nekaterih primerih ruski pomoči posameznim državam v hrani in gnojilih. Prav zaradi te povečane aktivnosti Rusije se je kar 15 afriških držav nedavno vzdržalo glasovanja v OZN pri sprejemanju resolucije o obsodbi ruske agresije v Ukrajini, Eritreja in Mali pa sta se še bolj opredelila in glasovala proti tej resoluciji.

Ustanovitelj in vodja Skupino Wagner naj bi leta 2014 v času separatističnega upora na vzhodu Ukrajine in aneksije Krima ustanovil nekdanji podpolkovnik ruske vojske in vojaške obveščevalne službe GRU, veteran obeh vojn v Čečeniji Dmitrij Valerjevič Utkin. Sprva so skupino plačancev, ki so se bojevali s proruskimi uporniki na vzhodu Ukrajine, sestavljali nekdanji ruski vojaki, skupina pa je skrbela še za varovanje in vojaško usposabljanje po svetu. Kmalu so se vključili v rusko misijo v Siriji. Ne ve se natančno, od kod jim ime Wagner, po nekaterih namigovanjih pa naj bi bil ustanovitelj Utkin neonacist, ki je imel več nacističnih tetovaž in je svoje plačance poimenoval po najljubšem skladatelju Adolfa Hitlerja Richardu Wagnerju. Decembra 2016 se je Utkin fotografiral z Vladimirjem Putinom na nekem sprejemu v Kremlju. Ves čas pa se je namigovalo, da je pravi lastnik in ustanovitelj skupine Wagner Jevgenij Prigožin, znan tudi kot Putinov kuhar, ki je skrbel za jedilnik v Kremlju. Prigožin je vse do septembra lani zanikal kakršno koli povezavo s skupino plačancev, potem pa je le priznal, da je on na njenem čelu.

Dobički

Shod v podporo Rusiji v Centralnoafriški republiki Foto: Carol Valade/Getty Images

Najbrž ni treba poudarjati, da Wagner v Afriki ne deluje zaradi velike ljubezni do matere Rusije in njenega predsednik Putina. Razlogi so povsem otipljivi. Če v Centralnoafriški republiki Wagnerjevi psi vojne pomagajo vojski v državljanski vojni, tega ne počnejo iz plemenitih nagibov. Kot ugotavljajo poznavalci, skupina Wagner kuje velike dobičke s sekanjem tropskega gozda, saj je vlada Centralnoafriške republike podjetju, ki spada v omrežje skupine Wagner, dodelila koncesijo za neomejeno pridobivanje dragocenega tropskega lesa na ozemlju, velikem kar 187.000 hektarjev. Prav tako se je zgodilo z rudnikom zlata Ndassima. Centralnoafriška republika je namreč kanadskemu rudarskemu podjetju odvzela koncesijo in jo dodelila podjetju z Madagaskarja, ki pa je del skupine Wagner in je pred kratkim prek kamerunskega pristanišča Douala uvozilo rudarsko opremo. Vsak teden iz Banguija v Centralnoafriški republiki v Doualo odpelje konvoj treh tovornjakov z zlatonosno rudo iz rudnika Ndassima, ki ga spremljajo močno oboroženi Wagnerjevi vojaki.

Kar 15 afriških držav se je nedavno vzdržalo glasovanja v OZN pri sprejemanju resolucije o obsodbi ruske agresije v Ukrajini.

Kot pravijo v GI-TOC, afriškim vladam ni problem dati rudniških ali gozdarskih koncesij za 25 ali še več let, saj je to najučinkovitejši način, da lahko plačajo storitve Wagnerjevih plačancev, saj praviloma nimajo denarja, da bi jim plačali v gotovini. A dejavnost Wagnerjevih podjetij ni osredotočena na izkoriščanje naravnih bogastev Afrike. Prav tako v Centralnoafriški republiki so preiskovalci odkrili načrt, kako bi francosko pivovarno Castel, ki v Banguiju vari pivo, obtožili, da finančno podpira teroriste in upornike proti vladi. Če bodo to naredili, bo vlada naredila velikansko uslugo konkurenčnemu izdelovalcu piva in osvežilnih pijač, podjetju First Industrial Company, ki pa je – glej ga, zlomka –, tesno povezano s poslovnim omrežjem skupine Wagner. In tako se, kljub vojni v Ukrajini, vpliv Rusije na črni celini povečuje z nezmanjšano hitrostjo.