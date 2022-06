Gradnja kolesarske steze med Idrijo in Spodnjo Idrijo, ki bo popestrila turistično ponudbo občine Idrija, je močno razburila ribiče iz Ribiške družine Idrija. Njen predsednik Zoran Babič je na občino, državo, stranko Vesna in novega premierja v začetku junija naslovil pismo »iz obupa«. Gradbeni posegi v Idrijco so ta biser v ponudbi tamkajšnjega ribolovnega turizma namreč v enem delu močno poškodovali. Opozorilo ribičev je očitno zaleglo, saj so na kriznem sestanku sklenili, da lahko kolesarsko stezo odslej urejajo le pod pogoji, ki bodo ekološko vzdržni. Babič je v pismu zapisal,...