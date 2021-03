Pikapolonica mu je pokazala novo pot

Ženi za 25 let

"Tudi klovni jočejo," je priznal Miki. FOTO: Igor Modic

V času karantene, ko smo vsi imeli preveč časa, sem delal neumnosti in se ob tem neizmerno zabaval.

S sinom konkurenta

FOTO: Igor Modic

Očistil se je

FOTO: Igor Modic

Zelena dežela, Le povejte ji, Hočeš me ali nočeš me, to je le nekaj pesmi ene od naših najuspešnejših pop skupin, ki si jih še danes radi zavrtimo. V prvi vrsti se fantje v skupini Victory na odru zabavajo in tudi zato so tu po več kot tridesetih letih obstoja. In še bodo z nami, vzporedno pa boustvarjal še samostojno kariero. Na družabnih omrežjih takoj ovekoveči najino srečanje in mi v smehu prizna: »Dva otroka sem naredil samo zato, da sta me naučila uporabljati tako facebook kot instagram, prisoten pa sem tudi na tiktoku. V času karantene, ko smo vsi imeli preveč časa, sem delal neumnosti in se ob tem neizmerno zabaval. Še danes prav rad pogledam te objave. Nekaj je prav hudih.« Miki se zaveda, da je tudi to pomembno za glasbeno kariero. »Pač, vrgel sem se v to. Če se grem solo kariero, moram tudi to obvladati, veliko mladih mi pravi, da sem zelo uspešen na instagramu,« se namuzne.Kmalu 53-letni Miki se s svojimi leti ne obremenjuje. »Imam občutek, da sem zmeraj mlajši! Dobro se počutim, predvsem pa bolj zdravo.« Pred njim je leto izzivov. »Na neki način se lahko zahvalim koroni, saj sem imel veliko časa. Ker nisem smel nastopati, sem ustvarjal in tako spuščal ventile, namesto da bi norel in bil živčen. Nakar sem ugotovil, da sem s pesmimi, kot so Še vedno sva ista, Najlepša si in zdaj moja prva samostojna Rad te imam, šel v zelo intimno sfero. Vse to so osebnoizpovedne pesmi in zato mislim, da ni fer od mene peljati skupino Victory na mojo pot. Mi kot skupina smo na terenu vendarle znani kot zabavljači, smo žur bend, zdaj pa Miki ustvarja same neke jokice. Ravno zato sem se odločil, da bom naredil solo projekt, izdal svojo ploščo.«Njegova največja muza pri pisanju ljubezenskih pesmi je žena, zato je vse posvetil prav njej. »Letos imava 25 let poroke in se ji na neki način želim zahvaliti za vse, kar je naredila zame v 27 letih. Stala mi je ob strani v lepih in čudovitih trenutkih pa tudi v zelo slabih in groznih. Zato je to poklon njej za obletnico poroke,« mi iskreno pripoveduje in oči se mu orosijo. Tako kot mnogim, ko pogledajo njegov zadnji videospot Rad te imam, kjer je prikazan večni odtis ljubezni.Ko se pogovoriva o njegovi dolgoletni zvezi, ki je še vedno harmonična in polna ljubezni, mi izda skrivnost. »Življenje v zvezi ni črno-belo, ampak je veliko sive, in umetnost je uživati tudi v tem. Bela je fajn, pa tudi črna je fajn, skupaj pa pluješ, če znaš uživati v zibanju sive.«Žena je njegov najstrožji kritik in vse pesmi prva sliši. »Njej se lahko zahvalim, da me je navdušila za ustvarjanje, saj sem pred tremi leti spet začel migati. Pokazal sem ji demo posnetke, in ko je slišala mojo pesem, se ji je zdela zelo lepa. Tako sem spet dobil malo zagona. Zdaj pa me je raztrgalo,« se nasmehne. »To, kar bom delal, bom delal iskreno, z užitkom. Mislim, da glasba ni samo cirkus, ampak so čustva, ki jih znaš ali ne znaš ovekovečiti na nekem posnetku. Če so iskrene, imajo možnost, da pridejo do poslušalcev, da jih še nekdo začuti. Zame kot avtorja so ti občutki zelo pomembni, zaradi tega vse to delam.«Tudi sinhodi po njegovih stopinjah. »Midva sva že zdaj velika konkurenta. Mark je celoten paket, saj ima lep glas, izgleda odlično, posluh ima vrhunski, kitaro igra zelo dobro, zelo dobro zna tudi plesati, zna se nositi, pa še avtorsko je močan, veliko glasbe pozna. Z lahkoto bi mu uspelo v šovbiznisu.« Jabolko pač ne pade daleč od drevesa: »Lahko bi rekel, da je izboljšana verzija mene v vseh pogledih.« Upa, da bosta kdaj tudi skupaj nastopila, čeprav ga je Mark v svojem zadnjem televizijskem nastopu nekoliko sesul s pesmijo. »Malo si me je res privoščil in prav je tako. V bistvu je to tudi najin humor. Tisti, ki se ne zna iz sebe norca delati, ne more biti prav inteligenten humorist. Oba sva ista, on mene zafrkava, jaz pa njega. Neizmerno uživava v tem.«Vedno nasmejan mi v nadaljevanju zaupa, s čim ga ljudje najbolj zbodejo. »Pa saj mene res ni težko, ker moram že vse življenje hujšati. Lenoba sem, rad pa imam pohanega piščanca in baklave. To je neizmeren vir tem, s katerimi me lahko zafrkavaš.«No, v zadnjih mesecih je bil priden in je shujšal. »Že nekaj časa pazim na to, da jem bolj zdravo, izločil sem belo moko, v prehrani je manj sladkorja, očistil sem si tudi jetra. To zadnje se mi zdi zelo pomembno, saj nikoli ne veš, kaj se z njimi dogaja. Zdaj, po petdesetem, sem se malo ustavil in se odločil, da če hočem še kaj ustvariti, moram narediti še malo za telo, za zdravje. Malo sem začel migati.«Miki, ki živi od glasbe in za glasbo, se dobro spominja trenutka, ko se je odločil za samostojno kariero. »Spomnim se, da sem 7. januarja ob 10.15 dvignil rolete, in na oknu je bila pikapolonica. Pogledal sem, kakšen je njen simbolni pomen, in ugotovil, da oznanja nov začetek, veliko sreče, same super stvari. Nato pa sem poklical vsakega posebej iz skupine in se nepreklicno odločil, da grem solo.«Čeprav nas bo še naprej zabaval s skupino Victory, mi večni sanjač zaupa želje za novo kariero: »Želim si, da bi se ljudi dotaknil s svojimi ljubezenskimi pesmimi, ker imam še veliko povedati. Z njimi bi rad tudi v živo nastopil, odigral na kitaro, pa mogoče bi bil zraven še kdo, a vendar v zelo intimnem vzdušju. Znan sem po tem, da sem zabavljač, ampak tudi klovni jočejo. Čeprav me vsi poznajo kot žurerja in štoserja, sem včasih tudi globok in resničen. Ja, znam biti zelo romantičen.«