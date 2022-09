Maj Marinč iz Dolge vasi pri Kočevju je po končani osnovni šoli obiskoval triletno mizarsko šolo v domačemu kraju, a je ni končal. Bolj uspešen je bil v programu obdelovalec lesa, njegovi izdelki, zlasti klopi in mizice, navdušijo z obliko in natančno izdelavo. Že kot kratkohlačnik je začutil šibkost nog, ki so ga izdajale, še posebno pa, da pljuča ne dobijo dovolj zraka. Sošolci so ga imeli radi tudi takrat, ko ni mogel z njimi preteči določene razdalje pri uri športne vzgoje, hrib pa je bil zanj sploh prava mora. Zaradi načetega zdravja, srčnega popuščanja in astme zdaj pri 22 letih ne more ...