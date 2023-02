Kitajski TP Vision, ki je že kako desetletje lastnik blagovne znamke Philips, je pred dnevi v Amsterdamu predstavil nove televizorje in brezžične slušalke. Med svežimi televizijskimi sprejemniki izstopa paradni model oled+908 z najnovejšim zaslonom meta oled in s procesorjem P5 sedme generacije, z integriranim sistemom zvočnikov Bowers & Wilkins in s tristranskim sistemom ambilight next gen, pa tudi preostala prihajajoča ponudba ni od muh. Sijajni televizorji Novi Philipsovi televizorji z zaslonom meta oled uporabljajo plast usmerjenih mikronskih leč in algoritme za povečanje svetilnosti...