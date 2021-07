Pevkin partner zaradi korone izgubil službo

Karizmatična pevka vedno znova dokaže, da je njen vokal v vrhunski formi. Nazadnje nas je 37-letna Maja Založnik navdušila v oddaji Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer se je skrivala pod masko radožive nune. Znana je po svojem pin-up slogu, vedno pa navdušuje z barvami. Tudi tokrat na srečanju ob Ljubljanici me ni razočarala. Ponoči ne spi že leto in pol. Foto: Igor Modic »Rada imam barve, tudi moji tatuji so barvni, obožujem pisano. Pred kratkim sem tudi zamenjala barvo las na rdeče in se nekako poživila. Počutim se ognjeno in še bolj veselo,« pripoveduje z nasmehom na obrazu in hk...