Zadnji meseci so za priljubljeno prekmursko pevko Niko Zorjan čustveni, posebni, predvsem pa izpolnjeni z ljubeznijo in osebnim zadovoljstvom. Mladenka je pred slabimi tremi meseci dopolnila okroglih 30 let. »Začela sem se spraševati, kaj je tisto, česar si sama želim, in kaj je tisto, kar dejansko čutim. V preteklosti se je prevečkrat zgodilo, da sem na prvo mesto postavljala strahove, češ, kaj bodo pa drugi rekli. Stavek, ki je ubil največ sanj!« je ob jubileju iskrena Nika, ki se je ob praznovanju svojega 30. rojstnega dne odločila, da bo kot glasbenica odprla novo poglavje, sa...