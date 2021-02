Pevka, ki je dobro vnovčila nastop za predsednika

Slovesnost ob inavguraciji novega ameriškega predsednika Joeja Bidna si bodo mnogi zapomnili po mladi, 22-letni pesnici in literatki Amandi Gorman, ki je navdušila z recitacijo svoje pesmi Hrib, na katerega se vzpenjamo (The Hill We Climb), v kateri govori o demokraciji in enotnosti. Z verzom: »Ko napoči dan, se sprašujemo, kje lahko najdemo luč v tej neskončni senci,« je začela petminutno recitacijo na zahodnem stopnišču ameriškega kongresa, kjer je potekala zaprisega novega ameriškega predsednika, ki bo, kot je tudi namignila v pesnitvi, obnovil demokracijo, saj se »demokra...