Maja lani se je danes 64-letnemu Petru Vilfanu, nekdanjemu košarkarskemu asu, tudi svetovnemu prvaku iz leta 1978, zamajal svet. Zdravniki so mu diagnosticirali redko obliko celične levkemije. Predal se ni, bolezni je napovedal tekmo in v svojem slogu pričakoval zmago. Skoraj leto pozneje se počuti dobro, načrtov in ambicij mu ne manjka. Srečali smo se v Hali Tivoli, kjer ste polnili koše in spravljali v obup tekmece. Niti danes ne morete brez kultne ljubljanske dvorane. Dopoldne rad pridem v Halo Tivoli na kako kavo, če nimam nobenih obveznosti. Hala Tivoli je moja konstanta od leta 1979, k...