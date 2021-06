Peter Opeka čestita Čeferinu

Madagaskar spada med najrevnejše države na svetu. Revščina, lakota in nalezljive bolezni so stalnica. V zadnjem času je še posebno ogrožen jug otoka. Kljub zavidljivi starosti, 29. junija bo dopolnil 73 let, Peter Opeka vztrajno nadaljuje svoj boj proti revščini in družbeni neenakosti. Lani so zgradili ali prenovili 53 opečnatih stanovanjskih enot in 40 iz lesa.Lani je minilo 50 let od njegovega prvega prihoda na najstarejši otok na svetu, velik kot Francija. Do danes je pomagal že več kot 500.000 tamkajšnjim revežem in je zato večkratni kandidat za Nobelovo nagrado za mir. Letos ga je za pre...