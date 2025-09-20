  • Delo d.o.o.
    Peter Lovšin: Življenje je pretežko, če ga jemlješ samo resno

    Po skoraj petih desetletjih ustvarjanja ostaja glasbenik, ki združuje kritično misel, uporniško energijo in nežno liriko. Njegov novi album nosi pomenljiv naslov Za sto let naprej.
    Pionir slovenskega punka in eden najbolj prepoznavnih glasov domače glasbene scene letos znova preseneča. FOTO: Igor Modic
    Peter Lovšin in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic
    Vrhunska vinarja Kristančič in Koželj sta v sodelovanju z Lovšinom pripravila edinstveno linijo vin. FOTO: Igor Modic
    Danica Lovenjak
     20. 9. 2025 | 17:00
    A+A-

    Ko se v slovenski glasbeni zgodovini izreče beseda upor, se misel neizogibno ustavi pri Petru Lovšinu – pevcu, pesniku, kantavtorju, pionirju punka pri nas in enem redkih glasbenikov, ki jim je v vseh desetletjih uspelo ostati relevanten. Lovšin je v svoji zmesi ironije, družbene kritike in lirike neulovljiv. Skoraj petdeset let ustvarjanja, punkerska drznost, nešteti koncerti, pesmi, ki so se zapisale v kolektivni spomin, in zdaj – nov začetek.

    Ob izidu nove plošče Za sto let naprej, že enajstega samostojnega albuma, in ob svežem videospotu za skladbo Ni mi dost napoveduje veliki koncert v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, kjer bo 3. oktobra predstavil prerez svojega glasbenega opusa. Poleg tega pa je z Alešem Kristančičem (Movia Wines) in Jožetom Koželjem (Koželj Wines) ustvaril še posebno linijo vin Za sto let naprej z motom Rdeče za objem sreče. S kozarcem tega vina, ki ga sam v šali imenuje »moja kri«, Lovšin v vinoteki ob ljubljanski tržnici začne pripoved o novem ustvarjalnem obdobju. »To vino naj bi vračalo veselje med ljudi. Del moje kariere je, tako kot pri vseh muzikantih, da poskušam ljudem ponuditi veselje, a hkrati tudi kritiko. Nekaj podobnega delajo vinarji – samo da oni sveta ne kritizirajo toliko, kot ga mi glasbeniki,« se nasmehne, ko nazdraviva z njegovim novim vinom.

    Upor, upanje in ljubezen

    S Pankrti je že v 70. letih pisal zgodovino evropskega punka in danes ostaja glas, ki zna ujeti duh časa. Vino ni le simbol užitka, ampak nosi tudi sporočilo, pravi. »Ko sem ustvarjal ploščo Za sto let naprej, se mi je zdelo, da vino nosi v sebi še eno pomembno sporočilo – družino, rokenrol, druženje. Na etiketi piše 'rdeče za objem sreče', in to ni naključje. Ko sem razmišljal, kaj najbolj opredeljuje današnji čas, se mi je utrnil stavek: 'jutri več ne veš, kaj bo'. In ker tega ne vemo, rečemo: pol' ga pa danes dajmo. Tako je nastal tudi refren: Zato zdej me objem kot nikol prej, ja, zdej me objem za sto let naprej. Gre za izraz ljubezni, ki presega trenutek in se raztegne v prihodnost. To je ta združena ljubezensko-vinska družbena situacija.«

    Znan po nepopustljivi družbenokritični ostrini ostaja glasen tudi danes. »Ko gledaš grozote, ki se dogajajo v svetu, ne moreš ostati miren. Ena nacija pobija otroke druge – to je grozno in človek se počuti brez moči. To ni vojna, to je genocid. Grozno je tudi, da civilizacija molči. Mene je najbolj zmotilo, ko je britanski kolesar Tom Pidcock rekel, da ga ne zanima, proti komu protestirajo, naj protestirajo, kjer hočejo. Da vsak dan umre sto ljudi, med njimi otroci – to pa očitno ni grozno? To kaže, kam smo prišli.«

    Kljub jezi je predan življenju, prijateljstvu in glasbi, predvsem pa verjame v moč glasbe: »Muzika je ene vrste katarza. Skozi pesem lahko poveš, kar misliš, in hkrati ponudiš odgovor – objem, ljubezen. To je ena od možnosti, kam lahko gre svet.« Po kratkem premisleku še doda: »Moj glas je majhen, ampak pesem lahko izrazi tisto, česar politika ne zmore – upor, upanje in ljubezen hkrati. Na albumu je to prepleteno z ironijo, z drobci humorja, ker brez tega ne gre. Življenje je pretežko, če ga jemlješ samo resno.«

    Muzika je ene vrste katarza. Skozi pesem lahko poveš, kar misliš, in hkrati ponudiš odgovor – objem, ljubezen.

    Soočanje z minevanjem

    Novi album je raznolik, a ostaja zvest Lovšinovi izraziti družbeni drži – družbenokritičen in hkrati oseben. »Ta plošča odseva moje razpoloženje v zadnjih dveh, treh letih. Na njej je protestna pesem, mirovniška pesem, ljubezenska, skoraj vinska pesem … V različnih slogih, ker imam tudi sam različna razpoloženja.« Singel Ni mi dost, ki je pravkar dobil tudi videospot, razkriva nežnejšo plat glasbenika: »Izhajal sem iz čistega telesnega stika med dvema bitjema, nato pa se pesem dvigne v duhovnost. Začne se pri telesnosti in gre proti nečemu, kar je podobno sufijski vrnitvi k večnosti. Najprej je ljubezenska izjava, potem pride tudi soočenje z minevanjem: 'Vrtel bi se kot sufi okrog tebe kot satelit za vse čase.'«

    Ko pripomnim, da je postal poduhovljen, skomigne: »To pride samo od sebe. Začneš se soočati z minevanjem.« Ob omembi prijateljev, ki jih pogreša, se mu glas nekoliko zmehča: »Večkrat se spomnim Jimija Raste, vedno dobro razpoloženega glasbenega kolega, ki je bil najbolj zaslužen, da sem lahko snemal in muziciral na Jamajki. Pogosto pomislim tudi na Borisa Ježa, družabnika, izvrstnega novinarja in briljantnega pisca. Njegovega pisanja v časopisih danes zelo manjka. Na srečo se originalna zasedba Pankrtov še vedno dobro drži, moj bend pa tudi. To je velik privilegij.«

    Peter Lovšin in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic
    Peter Lovšin in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

    Vrhunec njegovega leta bo zagotovo koncert v Cankarjevem domu. »To bo prerez moje celotne glasbene zgodovine – od Pankrtov in Sokolov do enajstih solo albumov. Občinstvo lahko pričakuje praznik glasbe, kjer bodo skupaj klasike in sveži komadi, saj bom predstavil tudi nove skladbe, a ne bom izumljal – to bom pač jaz. Na odru bom združil moči s Španskimi borci in z ljudmi, ki so delali na tem albumu. Gallusova dvorana je prostor, kjer lahko ustvariš nekaj, česar drugje ni mogoče – zaradi akustike, velikosti odra in posebnega vzdušja. To bo moj šele drugi koncert v Cankarjevem domu v vsej karieri, zato bo nekaj posebnega. In ker je posebna dvorana, jo želim napolniti z energijo, ki bo združila rokenrol in poezijo.«

    Lovšin ne miruje niti zunaj domačih odrov, podaja se na drug konec sveta. »S Pankrti pripravljamo turnejo po Braziliji, morda gremo tudi v Argentino in Čile, povabljeni smo bili na Hrvaško, v Skopje. Imeli smo velike koncerte v Zagrebu, Beogradu in Ljubljani – povsod je bilo evforično, razprodano. Zdaj gremo tudi čez ocean. V Braziliji smo v kontaktu z njihovo glavno punkovsko skupino, ki obožuje Pankrte. Njihov pevec pripravlja celo svojo verzijo moje pesmi Marš za mir. To bo transatlantsko sodelovanje – kot je Jure Šterk odjadral čez Atlantik, bomo šli zdaj še mi.«

    Še vedno ima energijo

    Posebno zgodbo nosi tudi vino, ustvarjeno ob albumu, vrhunska vinarja Kristančič in Koželj sta v sodelovanju z Lovšinom pripravila edinstveno linijo vin. »To ni marketinški trik,« poudarja Lovšin. »Vino je del moje zgodbe že dolgo – druženje, prijateljstvo, rokenrol. Ko sem poskusil Kristančičevo vino, sem vedel, da je to to. Rdeče je nosilec topline in ljubezni. Če bi moral album primerjati z vinom, bi rekel: ta odličen cabernet sauvignon ima telesnost, ki jo začutiš takoj, a tudi globino, ki pride šele pozneje.«

    Vrhunska vinarja Kristančič in Koželj sta v sodelovanju z Lovšinom pripravila edinstveno linijo vin. FOTO: Igor Modic
    Vrhunska vinarja Kristančič in Koželj sta v sodelovanju z Lovšinom pripravila edinstveno linijo vin. FOTO: Igor Modic

    Kot frontman Pankrtov, glas pesniške ironije in družbene kritike, obeležuje skoraj pol stoletja ustvarjanja. »Kaj me še žene? Ljubezen do glasbe, občinstva in trenutka na odru. Še vedno imam kaj povedati, še vedno imam energijo. Če bi moral poslušalcem za sto let naprej poslati eno sporočilo, bi bilo: objemite se, imejte se radi, ker nikoli ne vemo, kaj bo jutri.«

    Kaj me še žene? Ljubezen do glasbe, občinstva in trenutka na odru.

    Ob najinem slovesu postane skoraj pesniški in ponudi misel, ki presega politiko, proteste in rock. »Na koncu šteje ljubezen. Ne samo osebna, temveč tudi tista, ki jo začutiš ob pogledu na gore ali ob lepoti trenutka, torej tista, ki jo vidiš v naravi ali v ljudeh. Lepota je podobna zmagi v športu – nekaj, kar te prevzame. To je čudež življenja, ki ga iščemo. Ves čas je okrog nas, samo videti ga moramo.«

    In razkrije še delček novega singla Tako lepa, ki ga pripravlja za prihajajoči koncert: »Zame si senca bora, ki me čaka kraj morja. Zame si vonj poletja, ki me objame sred gora. Zame si obljuba sreče, ko najdem most želja. Zame si zaliv rešitve, ko nevihta bo prišla. Zame si nekaj, kar se bolj kot čudež zdi, tako lepa, tako lepa si ti.« In doda z nasmehom: »Na koncu šteje samo to – ljubezen. Za sto let naprej.« In res – Lovšin ostaja to, kar je bil vedno: bard, kritik, rocker, a hkrati človek, ki v glasbi in življenju išče predvsem ljubezen.

