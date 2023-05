Ta vikend Dolenjska in njeni vinogradniki dihajo s cvičkom, dolenjskim posebnežem, saj v Novem mestu poteka tridnevna prireditev Festival cvička. »Cviček je posebnež, dober in piten, ni pa presežek med vini. V Šentjerneju smo ob tednu cvička želeli poiskati promotorja cvička in smo ga tudi našli. To so cvičkovi grisini, ki pa so presežek med grisini. Če si vinarji že vsa leta prizadevajo za dvig kulture pitja in za dvig kakovosti cvička, mi z grisini pristavljamo svoj lonček v prizadevanju za dvig promocije cvička. K sodelovanju smo povabili kuharskega mojstra Florjana Žnidaršiča iz Cerknice, ...