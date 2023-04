Ansambel Petan je nedavno izdal novo balado, ki je kot nalašč za prihajajoče dni, ko se bo veliko mladih zaljubljencev odločilo, da ljubezen zapečatijo s poroko. Po veliki noč je namreč spet čas za poroke. Teh se letos obeta precej. Ansambel Petan je štiričlanska zasedba iz Dolenjske, ki že več kot 13 let ustvarja na slovenski glasbeni sceni. Gre za družinski ansambel, v katerem ob očetu Ivanu pojeta in igrata sinova Denis in Primož Petan, njihov četrti član pa je Belokranjec Jure Hudelja, ki se jim je pridružil lani. Igrajo raznovrstno glasbo, od narodno-zabavne do zabavne, vmes se najde tud...