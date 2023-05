Pet namigov za večjo sproščenost

Celo tisti, ki že dolgo meditirajo, poročajo, da je včasih življenje preprosto preveč stresno, da bi se jim uspelo v trenutku sprostiti, pa naj si tega še tako želijo. Um bega sem ter tja, misli se vrtinčijo, vi pa ne morete mirno sedeti in ste na koncu razočarani. To je daleč stran od želenega cilja, zato smo zbrali pet namigov, ki vam lahko pomagajo pri meditaciji.

Pazite na dihanje

Ne samo da se hitrost našega dihanja neposredno prevede v srčni utrip in fiziološko stanje, ampak ima večina meditacij nekakšno komponento, povezano z dihanjem, ki vam pomaga ostati osredotočen in sprostiti telo. Globoko trebušno dihanje je odličen način, da svoje telo spravite v stanje lahkotnosti, in vam daje tudi nekaj, na kar se lahko osredotočite.

Namesto da bi se naprezali in se trudili, da se uspešno osredotočite, poskusite le opustiti tisto, kar se vam zdi, da morate narediti.

Kako globoko dihati s trebuhom: z rokami, prislonjenimi na trebuh, globoko vdihnite, tako da dih usmerite stran od prsnega koša navzdol proti trebuhu. Predstavljajte si, da je v vašem trebuhu balon, ki se ob vdihu razširi v vaše roke, ob izdihu pa se izprazni. Poskusite nekoliko podaljšati izdih, da dodatno spodbudite telo nazaj v naravno stanje mirovanja.

Poiščite pravo prakso zase

Obstaja ogromno različnih meditacij, od vipassane do transcendentalne meditacije, resnično jih ne zmanjka. Opustite vse predstave o tem, kako naj bi bila po vašem mnenju meditacija videti, in naredite tisto, kar je najbolj naravno ali se vam zdi prav. Morda je to aktivna meditacija, kot je pozorna hoja ali celo pomivanje posode, ali pa meditacija ljubeznivosti, če želite svojo prakso ponuditi v višje dobro. Vodene meditacije ali meditacije z mantrami so dobra izbira za tiste, ki imajo težave s koncentracijo. Imate več možnosti in niso vse takšne, da morate sedeti v položaju lotosa in z zadovoljnim nasmeškom mižati pred morjem. Poiščite tisto, ki je za vas ne le izvedljiva, temveč do vas tudi najprijaznejša.

Vadite neobsojanje

Resnica je, da pri meditaciji ne gre za zatiranje ali potlačevanje vaših misli. Predvsem na začetku se mora vsak meditator začetnik navaditi opazovati svoje misli, ko se porajajo, in jih gledati brez obsojanja ter jih pustiti pri miru. To je lažje reči kot storiti, saj vam lahko med poskusom občutenja zena v glavo padejo številne stvari, kot so denimo: pod stresom sem in tole mi res ne pomaga, ne gre mi, slab sem v tem, ko končam, moram v trgovino, ne smem pozabiti kupiti kruha, zakaj se ne morem osredotočiti, kam sem dal svoj telefon, ali je res utišan? Ti tokovi misli niso neobičajni in so povsem sprejemljivi. Naj bodo tam, vi pa poiščite prostor v sebi, ki je ločen od tega mentalnega klepetanja. Sčasoma boste ugotovili, da postaja vse tišje.

Povabite razmislek v svoje misli

Meditacija nam lahko pomaga pri notranji rasti, saj se naučimo premagovati mentalne ovire, ki si jih ustvarimo na poti do najboljše različice sebe. Eden od načinov, da ta proces malce spodbudite, je, da za trenutek namerno razmislite med meditacijsko prakso ali pa po njej. To lahko storite vsak teden ali mesec ali na pomembne dneve, kot sta rojstni dan ali novo leto. Gre za to, da si vzamete čas, da opazite spremembe, ki ste jih dosegli pri sebi, ter razmislite in cenite, kako daleč ste prišli. Napredek se dogaja ves čas, vi ga morda le ne opazite.

Ne trudite se preveč

Ena najpogostejših ovir pri meditacijah je, da se preveč trudite. To lahko vodi v nasilno poskušanje doseganja nečesa, kar »veste, da morate«. Namesto da bi se naprezali in se trudili, da se uspešno osredotočite, poskusite le opustiti tisto, kar se vam zdi, da morate narediti: ne iščite fokusa, koncentracije, razmišljanja o tem, kaj bi bilo dobro spustiti. Samo bodite v tem, sedite ali stojite, lahko hodite, lahko nekaj opazujete. Preprosto dovolite, da ste. Tudi to je veščina, ki bo sčasoma postala lažja. Dovolite sedanjemu trenutku, da obstaja, poglejte, kaj vam prinaša.

Najpomembnejše orodje Ne potrebujete ničesar, le določen čas, ki ga temu namenite. To je lahko le pet minut po zajtrku ali jutranji prhi, lahko jih je deset pred spanjem, dvajset po kosilu ali pa le tri minute po tem, ko počistite kuhinjo. Najdite čas zase, telo in duh vam bosta hvaležna.

U. J.