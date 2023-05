Pet etap, pet dni in 26 kolesarjev

Rekreativni kolesarji so tudi letos vrteli pedale po Sloveniji za dober namen. V projektu Dobrodelno okrog Slovenije (DOS) so zbirali sredstva za nakup koles za otroke iz socialno ogroženih družin. Šestindvajsetim kolesarjem, ki so prevozili 1225 kilometrov dolgo traso, so se lahko kjer koli in kadar koli pridružili tudi drugi navdušenci in v njihovi družbi premagali del poti. Veseli pa so bili tudi navijačev, ki so jih spremljali ob poti in na postankih, ki so bili objavljeni na www.dos.si

Letošnji dobrodelni krog okoli Slovenije je potekal v petih etapah. Karavana je startala v torek, 2. maja, iz Novega mesta, kamor se je vrnila v soboto, 6. maja. Etape so bile dolge od 250 do 270 kilometrov, najdaljša je bila prva, ki se je končala v Portorožu. V sredo so kolesarili od Portoroža do Kobarida, od koder jih je v četrtek pot vodila do Velenja. V petek so se odpravili v Mursko Soboto, v soboto pa jih je čakala še zaključna etapa do Novega mesta.

Rekreativna kolesarska vožnja Dobrodelno okrog Slovenije je potekala že četrto leto. Pobudnik projekta Dami Zupi je 1225 kilometrov po Sloveniji prevozil v družbi 25 kolesarjev, med katerimi sta bila tudi sladkorna bolnika Urban Kravos in Aljaž Bratkovič, letošnja ambasadorja akcije #DarujKilometre, ki poteka pod okriljem Zveze diabetikov Slovenije. Doslej so kolesarji obdarili že več kot 80 otrok, ki so se razveselili novega kolesa.

»Naša želja je biti športno aktivni in hkrati dobrodelni. Tudi letos si želimo skupaj s kolesi obdariti otroke. Poleg tega je kolesarjenje za otroke pomembno, saj je to športna aktivnost, pri kateri deluje celo telo. Otrok tako pridobiva mišično moč, ravnotežje in koordinacijo, hkrati pa se zabava in raziskuje svet okoli sebe. Veseli me, da se je letos projektu pridružila Zveza društev diabetikov Slovenije, in sicer v okviru kampanje #DarujemKilometre. Z nami bosta tako vseh pet etap kolesarja, ki živita s sladkorno boleznijo,« nam je pred podvigom zaupal Dami Zupi. S. I.