Pesem skupine Booom! dve leti ležala v predalu

Na evrovizijskem izboru Una voce per San Marino (Glas za San Marino) priložnost iščejo številni glasbeniki, ki ne osvojijo vozovnice za Pesem Evrovizije na domačih izborih, in tja se je podala tudi naša skupina Booom!, v kateri igrajo bivši člani skupin Joker Out, Fat Butlers in Žavbi brothers: Matevž Derenda, Patrik Mrak in Luka Cvetičanin. Mlada skupina se je prebila v televizijski del tekmovanja in presenetila z zmago v drugem polfinalu, na koncu pa osvojila zavidljivo peto mesto. Dober teden dni potem se jim še ni uspelo naspati, saj so jih okupirali mediji. Kljub temu Matevž v svojem natrpanem urniku najde čas tudi za nas.

Ob snidenju v prestolnici Brežičana vprašam, ali so ciljali na zmago: »Za nami je nekaj pestrih tednov, od katerih res nismo veliko pričakovali. Želeli smo iti v San Marino in se predstaviti v najboljši luči. Zmage res nismo pričakovali. Najprej smo bili veseli, da so nas sploh sprejeli na tekmovanje in smo prišli v polfinale. Potem pa navdušeni, da smo v finalu. Peto mesto je res le češnja na torti.«

Premagali italijanske zvezdnike

V San Marinu so se med tekmovalci iz 31 držav pomerili s številnimi zvezdniki, kot so Loredana Berte, Marcella Bella, Wlady, Corona in Ice MC – in jih tudi premagali. »Res se sliši noro. Moram priznati, da se nisem preveč zanimal za to, s kom bomo stali na odru, želel sem se le fokusirati na naš nastop. V bistvu sem slišal samo za Corono. So me pa Primorci malo podučili, s kakšnimi legendami bomo stali na odru, ko smo bili tam.«

Pravi, da so jih vsi zvezdniki presenetili s svojo preprostostjo in sproščenostjo. »V zaodrju smo se zelo zabavali. No, le Loredane Berte nismo videli. Verjetno je imela svoj backstage, svoje vizažiste in verjetno tudi svoj vhod na oder.« San Marino je imel letos res poseben izbor, pojasni. »Prijavil se je lahko kdor koli iz kjer koli. Vem, da so bile prijave iz Malte, Španije, Nemčije, tudi Poljske, Švice in celo Avstralije. Komisija je med več kot 800 prijavljenimi izbrala 120 polfinalistov, ki so šli v boj za osem mest, ki vodijo v finale, med njimi pa je moral biti vsaj en predstavnik iz San Marina. Uspelo nam je priti v finale, kjer nas je čakalo še devet posebej izbranih, že znanih izvajalcev iz Italije in Anglije.«

Na izbor jih vežejo sami lepi spomini. »Celotna izkušnja je bila res fenomenalna. Od prve vožnje na avdicijo, ko nismo vedeli, kaj pričakovati, do tega, da smo se v finalu poznali že z večino ekipe in tudi oni so že poznali naše ime in našo pesem. Res so nas lepo sprejeli in definitivno ne bomo nikoli pozabili te dogodivščine.« Pri tem ni manjkalo niti zanimivih prigod, ob katerih se zdaj le še smejijo. »Prvo, na kar pomislim, so trenutki, ko smo bili že skoraj pripravljeni, da gremo na oder, potem pa sem opazil luknjo na Lukovih hlačah. Takoj smo šli v akcijo, našli nekaj stilistov, ki so zelo hitro reagirali. V garderobi smo našli nekaj spenjačev, delal pa je le eden. Bilo je dovolj, da smo zakrpali hlače, Luka pa je pred prihodom na oder zelo previdno hodil, da se ne bi spet kaj strgalo.«

Točka do zmage

S tem se je njihova pot proti Evroviziji za letos končala, med številnimi medijskimi obveznostmi pa jim je uspelo sestaviti video, ki odlično povzema zgodbo pesmi Dance Like This. »Kaj bi bilo, če bi bilo, ne bomo nikoli vedeli. Gotovo so sanje vsakega izvajalca, ki je še oboževalec Evrovizije, da bi enkrat stal na tistem odru. Lahko pa bi se razpletlo tudi čisto drugače in ne bi nihče govoril o nas. Mislim, da se je razpletlo super za nas, zdaj pa moramo naprej, predstaviti naš novi album, ki pride. Upamo, da bodo ljudje z veseljem poslušali naše nove pesmi in ob njih uživali.«

V zadnjih letih so Matevž, Luka in Patrik, ki so avtorji vseh svojih besedil in glasbe, izpilili svoj zvok in pesem Dance Like This so najprej želeli predstaviti na slovenskem evrovizijskem izboru Ema. »Ja, v bistvu smo res to pesem letos najprej poslali na naš izbor. Ko so čez čas sporočili, da ga tudi letos ne bo, se je naš menedžer Aleks odločil, da brez naše vednosti pesem pošlje v San Marino. Malo nora odločitev, ki pa nam je dala veliko in smo mu zelo hvaležni.«

Za nadobudne fante je to že druga dobra festivalska uvrstitev skupine v zadnjem času – lani poleti jim je na festivalu MMS do zmage zmanjkala ena sama točka. »Na odru smo nastopili z odličnimi izvajalci, tako da je zelo težko reči, da se nam zmaga izmika. Prejeli smo nagrado za najbolj obetavnega izvajalca na MMS, tako da smo bili že s tem več kot zadovoljni. Mislim, da imamo še veliko časa za veliko festivalov. Kaj pa veš, mogoče kdaj pride tudi kakšna zmaga.«

Na albumu 12 pesmi

Dance Like This je prvi singel s prihajajočega avtorskega albuma skupine, ki je že posnet in ga bodo fantje predstavili zelo kmalu. »Trenutno poslušalci zelo radi poslušajo pesem Dance Like This. Se pa ne bomo ustavili. Že kmalu pride naš prvi slovenski singel s prihajajočega albuma, na katerem bo 12 novih pesmi. Zelo se že veselimo izdaje, precej smo delali na novem projektu, tako da si ga želimo predstaviti povsod po Sloveniji.« Pesem Dance Like This napoveduje moderno zveneč pop album, ideja zanjo je prišla že leta 2021.

»Najprej smo imeli le idejo refrena. Na to idejo smo se spomnili naslednje leto in spisali prvo verzijo kitic in počasi je pesem dobivala smisel. Že lani smo jo želeli predstaviti na naši Emi, a prireditve ni bilo. Tako smo rekli, da poskusimo še letos, potem pa bi verjetno pesem že počasi romala v koš. No, razpletlo se je bolje, kot smo pričakovali. Glede same zgodbe pa je tako: želeli smo sporočiti ljudem, da čeprav se okoli nas in po svetu dogajajo res grozne stvari, si je treba vzeti čas zase in za prijatelje ter uživati v življenju.«

Tudi Matevž je vedno rad plesal, in kot razkrije, je ples od nekdaj izhajal iz njega. »No, ko sem se pridružil ekipi muzikala Vesna, sem se prvič moral nekaj korakov tudi naučiti. Videl sem, da mi to leži, in nikoli nisem imel problema s tem. Tudi pri drugih muzikalih, kot sta Briljantina in Druščina, sem se zelo zabaval ob treningih, pri slednjih pa sva sodelovala tudi z Luko, ki je bil od nekdaj dober plesalec. Za Patrika tudi vem, da rad pleše, vendar, recimo tako, da ne bi mogel biti ravno plesalec v ekipi Taylor Swift,« se nasmeji. Preden odhiti, z nasmehom še pove: »Smo pa definitivno takšni, da radi stopimo na plesišče in plešemo, kot da nihče ne gleda.«